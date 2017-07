Opozícia posiela volebný zákon na ÚS, vidí upieranie práva voličom

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Novelu volebného zákona, ktorú parlament schválil v máji, a po vetovaní prezidentom Andrejom Kiskom opätovne v júni, by mal preskúmať Ústavný súd (ÚS) SR. Podnet dnes podáva 43 opozičných poslancov zo strán SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina. Sú totiž presvedčení, že právna norma, podľa ktorej budú doplňujúce voľby primátorov, starostov a obecných poslancov v aktuálnom volebnom období vyhlásené najneskôr do 31. októbra 2017, upiera občanom volebné právo.Opozícia tiež tvrdí, že novela má byť v prospech košického primátora Richarda Rašiho (Smer-SD). Nazývajú ju preto lex Raši. Podľa opozície totiž má zabezpečiť, aby v prípade zvolenia Rašiho za predsedu Košického samosprávneho kraja nenastúpil do čela mesta nový primátor, ale človek, ktorého si vyberie Raši. Koalícia obvinenia odmietla.povedal na dnešnej tlačovej konferencii poslanec Martin Klus (SaS).Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA) si myslí, že zákon je priamo protiústavný.vysvetlil s tým, že úrad má ostať neobsadený a povedie ho iba nevolený zástupca.myslí si Viskupič.Poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina) je za to, aby ľudia rozhodovali o tom, kto dostane do rúk moc.povedala s dôvetkom, že vo funkcii nebude možné po celý rok voľbami nahradiť starostu, ak napr. zomrie.S novelou volebného zákona prišli do parlamentu Tibor Bernaťák (SNS), Martin Glváč, Dušan Jarjabek, Tibor Glenda (všetci Smer-SD) a Béla Bugár (Most-Híd). Právna norma podľa nich rieši kolíziu starých a nových volebných zákonov. Predkladatelia uviedli, že ak by nebola prijatá, posledné doplňujúce voľby by sa mohli uskutočniť 15. augusta 2018. Riadne komunálne voľby by mali byť pritom začiatkom novembra 2018, teda necelé tri mesiace po doplňujúcich. Zmena zákona má teda zabezpečiť, aby doplňujúce voľby nezasahovali do prípravy riadnych komunálnych volieb v roku 2018.Kiska, ktorý zákon vetoval, ale jeho rozhodnutie bolo v pléne prelomené, videl hrozbu, že orgány samosprávy miest a obcí nebudú pracovať v kompletnom zložení aj takmer deväť mesiacov. To je podľa neho v rozpore s platnou a účinnou zákonnou úpravou. Prezident preto považoval takéto obmedzenie konania doplňujúcich volieb za neopodstatnené a za obmedzujúce výkon aktívneho i pasívneho volebného práva garantovaného Ústavou SR.