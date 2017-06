OPOZÍCIA: Prakticky všetky kauzy končia tým, že skutok sa nestal

Na snímke poslankyňa Veronika Remišová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. júna (TASR) - Prakticky všetky kauzy vlád Roberta Fica (Smer-SD) ukončili policajní vyšetrovatelia pod vedením ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) slovami skutok sa nestal alebo tento skutok nie je trestným činom. Vyhlásila to dnes opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) s tým, že inak to nebolo ani pri najnovšom prípade, keď polícia odložila trestné oznámenie kriminalistov Finančnej správy. Pri firmách okolo Mariána Kočnera mali podozrenie, že podvodmi s DPH obrali štát o viac ako osem miliónov eur.povedala Remišová, ktorú by zaujímalo, čo bolo dôvodom celej reťaze týchto prevodov nehnuteľností, keď na ich začiatku bol Kočner a ten istý muž je dnes stále aj na jej konci.povedala.Podľa Remišovej nezáleží na tom, či štát zaplatil nadmerné odpočty DPH za vlády Smeru-SD alebo za predchádzajúceho kabinetu.upozornila poslankyňa s dôvetkom, že ľudia sa už nemôžu pozerať, ako malá skupina ľudí tuneluje našu krajinu.Opozícia preto zvažuje zvolanie mimoriadnych parlamentných výborov a vyzýva generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby zabezpečil spravodlivé vyšetrenie prípadu, keďže nad vyšetrovaním má dozor prokuratúra.Poslanec Jozef Rajtár (SaS) sa v tomto kontexte domnieva, že Kočner je po Ladislavovi Bašternákovi najväčšie vládou chránené zviera.pýtal sa.Denník N tento týždeň s odvolaním sa na informácie týždenníka Trend informoval, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) začiatkom roka podozrivo zastavila vyšetrovanie daňových podvodov, ktoré mal spáchať podnikateľ Marián Kočner. Na vratkách si mal vypýtať 8,19 milióna eur. Policajný prezident Tibor Gašpar v utorok (13.6.) pripustil, že požiada, aby postup vyšetrovateľa preveril Čižnár.