OPOZÍCIA: Prezident Andrej Kiska je obeťou pokusu o diskreditáciu

Na snímke Milan Krajniak. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – V prípade daňovej kontroly a policajného vyšetrovania firmy prezidenta SR Andreja Kisku ide o snahu o jeho diskreditáciu. Domnievajú sa to predstavitelia opozície, ktorí to dnes uviedli v rámci tlačovej konferencie v parlamente.uviedol poslanec Milan Krajniak (Sme rodina). "uviedol Krajniak.Podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) je presvedčená, že politici sa na Slovensku diskreditujú od čias mečiarizmu. "povedala.domnieva sa Ďuriš Nicholsonová.uviedol poslanec za SaS Milan Laurenčík. Nezaradený poslanec Jozef Mihál poukázal, že aj finančná polícia, ktorá preverovala prezidentovu firmu, je mocenským nástrojom.doplnil Mihál.Viaceré médiá mali dostať do redakcie anonym a na základe neho informovali, že spoločnosť Kiska Travel Agency, ktorej majiteľmi sú prezident SR Andrej Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27.000 eur, prípad mal súvisieť aj s financovaním Kiskovej volebnej kampane. Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin.Prezident skutočnosti potvrdil. Počas dnešného brífingu v prezidentskom paláci uviedol, že daňový úrad mal iný názor ako firma Kiska Travel Agency (KTAG) na zaúčtovanie položky, podobné prípady sú bežné a on osobne nemá čo skrývať. V pondelok (11.9.) kontaktoval konateľa spoločnosti KTAG, aby mu podal vysvetlenie k tomu, čo sa udialo.povedal Kiska.Po ukončení roku podľa neho prebehla kontrola aj na daň z príjmu, kde na základe tých istých faktúr spoločnosť KTAG doplatila daň z príjmu vo výške 27.114 eur a penále 2711 eur. Podľa Kisku si od januára 2015 príslušné doklady vyžiadal aj vyšetrovateľ.dodal prezident, ktorý zároveň vyjadril ľútosť nad únikom daňových informácií na verejnosť.