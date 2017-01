OPOZÍCIA: Prijímané patrenia pre najslabšie skupiny ľudí sú minimálne

Soňa Gaborčáková Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 2. januára (TASR) - Opatrenia, ktoré prijala vláda v sociálnej oblasti nie sú dostatočné na to, aby pomohli ľuďom. Tvrdí to opozícia, ktorá kroky vládneho kabinetu v tejto oblasti považuje za nesystémové a robené len na základe politických preferencií.skonštatovala pre TASR poslankyňa hnutia OĽaNO-NOVA Soňa Gaborčáková.Veľké nedostatky vidí najmä v oblasti sociálnych služieb.priblížila Gaborčáková. Tiež upozornila na to, že daňový bonus pre rodičov nebol dávno zvýšený.pýta sa Gaborčáková.V oblasti sociálnych služieb je podľa nej potrebné urobiť systémové kroky a nestačí hovoriť len o zvyšovaní príspevkov.dodala Gáborčáková.Za dôležitú považuje aj podporu mladých rodín.upozornila poslankyňa.Opozičná strana SaS je presvedčená, že vláda robila zmeny bez toho, aby zverejnila svoju ucelenú strategickú predstavu o sociálnom systéme.tvrdí poslanec SaS Eugen Jurzyca.Ako príklad nekoncepčnosti uviedol drastické oslabenie druhého dôchodkového piliera, ktorý podľa neho pôvodne zvyšoval istoty dôchodcom, alebo tzv. "jasličkový zákon", ktorý zhoršuje život rodičom.myslí si Jurzyca.Zároveň je presvedčený, že v súčasnosti prijímané opatrenia vládou sa robia len vďaka tlaku verejnosti, médií a opozície.presvedčený je Jurzyca.