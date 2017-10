Opozícia sa ešte nedohodla, či pristúpi k odvolávaniu P. Žigu

Na archívnej snímke zľava predseda SaS Richard Sulík a líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. októbra (TASR) - Opozičné strany zatiaľ nemajú dohodu na tom, že skutočne pristúpia k odvolávaniu ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) za kauzu mnohomiliónovej odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal líder SaS Richard Sulík.Predstavitelia OĽaNO už pred časom oznámili, že začínajú zbierať potrebných 30 podpisov na iniciovanie mimoriadneho zasadnutia NR SR s cieľom vysloviť Žigovi nedôveru. Obyčajní dostatočný počet poslancov nemajú, preto potrebujú podporu aj ďalších opozičných strán. Podľa Sulíka však ešte nie je dohoda na forme tejto mimoriadnej schôdze.uviedol Sulík.Ak by témou schôdze bola diskusia o odmene pre Bžána, v tom prípade by sa musel schvaľovať jej program, na čo sú potrebné aj hlasy koalície. Ak by opozícia pristúpila priamo k odvolávaniu Žigu, v tom prípade by sa program zasadnutia neschvaľoval a plénum by muselo rokovať.Advokátska kancelária Radomíra Bžána zastupovala štát v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG). Slovenskej republike hrozilo, že bude musieť zaplatiť 700 miliónov eur. Bžán však spor vyhral, za čo má podľa opozície na základe uzatvorenej zmluvy nárok na odmenu vo výške 64 miliónov eur. Žiga už vyzval vedenie MH Manažmentu, ktoré kontrakt so Bžánom podpísalo, aby rokovalo s právnickou kanceláriou o znížení odmeny. Minister zároveň povedal, že sa necíti byť zodpovedný za túto zmluvu.Samotný šéf MH Manažmentu Branislav Bačík uviedol, že sa žiadne miliónové odmeny advokátskej kancelárii Radomíra Bžána vyplácať nebudú a už vôbec nie desiatky miliónov eur, ako to prezentujú denníky.spresnil Bačík.