OPOZÍCIA: Teplárenskí oligarchovia si kupujú zmeny zákonov

Bratislava 25. januára (TASR) – Teplárenskí oligarchovia si vedia na Slovensku kúpiť novely zákonov za 85 eur na hodinu. Upozornili na to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Jozef Viskupič (OĽaNO-NOVA) a Karol Galek (SaS), ktorí podali trestné oznámenie za politickú korupciu. Vyšetrovatelia ho však odmietli, preto sa voči ich rozhodnutiu odvolajú.Viskupič na dnešnej tlačovej konferencii pripomenul, že v lete 2016 podali poslanci na Generálnu prokuratúru SR podnet, aby prešetrila mailovú komunikáciu v rámci Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT). Tí si podľa neho stanovili cenník, kde bolo vidieť, že za 10.000 eur sa rozhodli ovplyvňovať činnosť parlamentného hospodárskeho výboru.Prokuratúra postúpila podnet Národnej kriminálnej agentúre (NAKA), ktorá sa ním začala zaoberať. Vyšetrovateľ sa s niektorými argumentmi opozičných poslancov stotožnil, s niektorými podľa nich nepracoval dostatočne dôsledne. Vyšetrovanie ukázalo, že predmetné plnenie sa uskutočnilo, v akej výške a že k ovplyvňovaniu rozhodovania výboru naozaj došlo.„Podľa vyšetrovateľa takéto konanie navonok vykazuje známky korupčného konania, avšak vzhľadom na skutkové okolnosti ide iba o jeho prípravnú fázu, ktorá je trestaná iba pri zločinoch,“ priblížil Galek.Bývalý poslanec NR SR si mal za ovplyvňovanie poslancov výboru, ktoré mu trvalo 118 hodín, účtovať 85 eur na hodinu. Zväz mu tak vyplatil viac ako 10.000 eur. Z novely zákona o tepelnej energetike vypadlo v roku 2014 slovo „primerane“. Pozmeňujúci návrh medzi prvým a druhým čítaním parlamentu na výbore predložil poslanec za Smer-SD Maroš Kondrót.„Na základe vypadnutia tohto slova z môjho pohľadu nastalo tzv. teplárenské nevoľníctvo alebo budovanie neprirodzeného monopolu a ľudia v domácnostiach sa odvtedy nemôžu odpojiť od veľkých teplárov, od teplárenských oligarchov. Toto si dokázali teplárenskí oligarchovia pretlačiť do zákona,“ zdôraznil Viskupič.Voči záverom NAKA preto podajú opoziční poslanci odvolanie so žiadosťou, aby začala vec vyšetrovať nanovo. Neboli totiž podľa nich vypočuté všetky zainteresované osoby.