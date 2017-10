Opozícia upozorňuje na možné kupovanie hlasov a manipuláciu s lístkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. októbra (TASR) - Opozičné strany SaS, OĽaNO a KDH upozorňujú na možnú manipuláciu s volebnými lístkami aj kupovanie voličských hlasov najmä v rómskych osadách. Vyzývajú preto Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu politických strán a políciu, aby tomu zabránili a zabezpečili hladký a zákonný priebeh novembrových volieb do vyšších územných celkov (VÚC).píšu v spoločnej výzve opozičné strany.Štátnu volebnú komisiu žiadajú, aby pri sčítavaní volebných hlasov okrskári nemali perá s modrou náplňou. Políciu zas vyzývajú, aby vykonávala. Nestačí totiž podľa nich, aby bolo policajné auto v rizikovej oblasti len deň volieb.uvádzajú opozičné strany.Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány zdôraznil, že štátna komisia vždy zabezpečuje pokojný a korektný priebeh volieb a bude to tak aj teraz.povedal pre TASR.Odmieta názor, že by niektorá strana či strany celoplošne organizovali kroky spomínané opozíciou.uviedol. Aby takéto kroky ovplyvnili výsledky volieb, bolo by podľa neho treba zapojiť do toho veľké množstvo ľudí a podľa Báránya by sa to vopred prezradilo.V súvislosti s podozreniami o kupovaní hlasov dodal, že neurčité a nekonkrétne informácie sa už objavili veľakrát. Pokiaľ také podozrenia sú, podľa Báránya treba hovoriť konkrétne a obrátiť sa na políciu, ktorá to má riešiť.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov budú ľudia na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.