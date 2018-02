Opozícia víta novelu o sociálnych podnikoch, upozorňuje na nedostatky

Na snímke podpredsedníčka parlamentu SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) - Opozícia víta, že do parlamentu predložil rezort práce novelu zákona o sociálnej ekonomike, má však zopár nedostatkov, ktoré by bolo potrebné napraviť.Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) ocenila, že samotné sociálne podniky sa musia samé podieľať na financovaní, ak chcú pomoc od štátu. Napriek tomu má k novele niekoľko výhrad. Starostovia obcí, ktorí už majú skúsenosti so sociálnymi podnikmi, považujú podľa jej slov zákon za príliš komplikovaný.uviedla v pléne Ďuriš Nicholsonová.Chýba jej tiež, že novela nerieši špecializované sociálne podniky zamerané na poskytovanie sociálnych služieb tak, ako to funguje v niektorých štátoch.myslí si Ďuriš Nicholsonová.Za veľké riziko tiež považuje návrh, ktorý stanovuje, že pozemky štátu, obce a vyšších územných celkov môžu prechádzať na sociálny podnik, ale bez akejkoľvek verejnej súťaže.adresovala ministerstvu práce s tým, že sa vytvára priestor pre špekulantov s pozemkami.pýtala sa podpredsedníčka parlamentu. Tiež je podľa nej dôležité, aby neboli narúšané pravidlá hospodárskej súťaže pri sociálnych podnikoch a aby boli konkurencieschopné.Opozičná poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO) sa obáva, že tento zákon prichádza neskoro a tiež má strach, aby sa sociálne podniky nevytunelovali.podotkla Verešová.