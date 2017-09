Opozícia víta Žitňanskej zákon o obetiach trestných činov

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 6. septembra (TASR) - Poslanci prerokovali nový zákon, ktorý má priniesť ucelenú a komplexnú právnu úpravu práv obetí trestných činov. Pripravila ju ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Opozícia nový zákon víta, hoci možno nie je dokonalý.vyhlásila Erika Jurinová z OĽaNO. Ocenila, že právna norma zadefinuje práva obetí, ale chýba jej v zákone termín "". Nie je to totiž podľa jej slov to isté ako pomoc obetiam. Nedostatočne je zatiaľ podľa Jurinovej riešené odškodňovanie, ale verí, že sa na tom ešte bude pracovať.myslí si Martin Poliačik zo SaS. Treba podľa neho riešiť, že ešte stále mnohé ženy a dievčatá majú strach hlásiť znásilnenia alebo že stále zostáva množstvo domáceho násilia nepotrestané.doplnil Poliačikov stranícky kolega Alojz Baránik. Hoci vidí isté nedostatky v právnej norme, verí, že sa dajú vylepšiť v druhom čítaní.poznamenal.Ministerka Žitňanská potvrdila záujem debatovať v druhom čítaní o prípadných úpravách právnej normy. Poukázala, že jej rezort sa snažil do zákona zakomponovať aj pojem služby obetiam, je ochotná hovoriť, či sa to dá ešte posunúť ďalej. Žitňanská zároveň súhlasí s Baránikom v otázke humanizácie spoločnosti.uzavrela Žitňanská.Cieľom zákona a ministerky je zvyšovať prístup k spravodlivosti pre tých, ktorí ho potrebujú. Očakáva významnejšiu mieru ochrany slabších.deklaroval jej rezort.uviedla Žitňanská.Ministerstvo zavádza do právneho poriadku nové pojmy obeť a obzvlášť zraniteľná obeť, ktoré dnes absentujú. Vzniká katalóg práv obete trestného činu a vymedzuje sa rozsah služieb odbornej pomoci. Obetiam ich budú poskytovať špecializované subjekty financované štátom.Ministerstvo vychádza z konceptu, že služby pre obete by mali byť poskytované pod jednou strechou - od právneho, cez psychologické poradenstvo až po ďalšie nevyhnutné intervencie. Návrh predpokladá akreditáciu organizácií, ktoré ich budú poskytovať. Rezort tým chce zaručiť istú kvalitu ich činnosti.