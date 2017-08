Opozícia vo štvrtok podá návrh na odvolanie ministra práce Richtera

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter Foto: FOTO TASR – Michal Svítok Foto: FOTO TASR – Michal Svítok

Bratislava 30. augusta (TASR) - Opozícia už má vyzbieraných dosť podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej chce opäť odvolávať ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) pre kauzu Čistý deň a jeho zlyhania. TASR to potvrdili SaS a OĽaNO.Návrh podajú vo štvrtok (31.8.), uviedla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. OĽaNO doplnilo, že pod návrh sa zatiaľ podpísali jeho poslanci, zákonodarcovia SaS a Sme rodina. Návrh chce podať opozícia spoločne. Po jeho podaní bude mať predseda NRSR Andrej Danko (SNS) sedem dní na zvolanie mimoriadnej schôdze.SaS avizovala, že okrem Richtera chce odvolávať opäť aj ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), a to pre kauzu Bašternák. Pôjde o samostatný návrh a teda aj o samostatnú schôdzu parlamentu.uviedla Svrčeková.Výhrady k ministrovi Richterovi spomínali nedávno aj poslanci koaličnej SNS. Podľa niektorých médií mal na piatkovej (25.8.) Koaličnej rade žiadať Danko odchod ministra Richtera, premiér Robert Fico (Smer-SD) mal túto požiadavku odmietnuť. Danko reagoval tým, že SNS bude v parlamente hlasovať s opozíciou za jeho odvolanie.Predstavitelia Mosta-Híd aj Smeru-SD tieto informácie nepotvrdili. Vicepremiér pre investície Peter Pellegrini spolu s ministrom kultúry Marekom Maďaričom (obaja Smer-SD) však dnes naznačili, že koalícia by zrejme skončila, ak by SNS zdvihla v parlamente ruky za opozičný návrh na odvolanie Richtera.uviedol pri príchode na dnešné zasadnutie vlády Maďarič. Zdôraznil, že ide stále o dohady a verejne nikto nepotvrdil pripravenosť národniarov podporiť v parlamente odvolanie Richtera.