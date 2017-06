OPOZÍCIA: Vyššie zdravotné a sociálne odvody musí preskúmať ÚS SR

Jana Kiššová, SaS Foto: SaS Foto: SaS

Bratislava 29. júna (TASR) - Novely zákonov o zdravotnom a o sociálnom poistení, ktoré parlament schválil ešte na jeseň 2016 s účinnosťou od januára 2017, smerujú na Ústavný súd (ÚS) SR. Sťažnosť tam posiela 41 opozičných poslancov zo SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina, ktorí sú presvedčení o ich protiústavnosti.Novela zákona o sociálnom poistení zvýšila maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, a to z päťnásobku na sedemnásobok priemernej mzdy. Novela zákona o zdravotnom poistení zase zrušila maximálny vymeriavací základ na zdravotné odvody.povedala na dnešnej tlačovej konferencii podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) podľa jej slov zmenu vysvetľovalo tým, že potrebuje viac peňazí na rekonštrukcie a modernizácie nemocníc.povedala.Kiššová poukázala na ústavu, podľa ktorej vláda nemôže zvyšovať daňové a odvodové zaťaženie bez väzby na to, aby nedošlo k adekvátnej kompenzácii.vysvetlila Kiššová.Opozícii sa tiež nepáči spôsob, akým boli zmeny právnych noriem v parlamente prijaté. Obe totiž prešli ako pozmeňujúce návrhy koaličných poslancov.odkázala Kiššová.Predseda poslaneckého klubu OĽaNO-NOVA Richard Vašečka je veľmi znepokojený, aký smer naberajú rokovania v Národnej rade SR z hľadiska spôsobu a kvality prerokúvania zákonov.myslí si.Aj líder Sme rodina Boris Kollár je presvedčený o protiústavnosti týchto dvoch právnych noriem.pýtal sa.Novela zákona o sociálnom poistení okrem iného zvýšila maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, a to z päťnásobku na sedemnásobok priemernej mzdy.uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu, ktorý do novely doplnil sociálny výbor parlamentu.Zmena zákona o zdravotnom poistení zase znamená, že ľudia s vyššími príjmami od januára platia na zdravotných odvodoch viac. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do zdravotných poisťovní bol totiž zrušený. Táto zmena prešla cez pozmeňujúci návrh Jozefa Valockého (Smer-SD). Do systému by takto malo prísť asi o 82 miliónov eur viac, ako sa plánovalo. Väčšinu takto získaných peňazí chce rezort zdravotníctva použiť na