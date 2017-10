Opozícia vyzýva na zrušenie certifikátov elektronického podpisu

Boris Kollár Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 24. októbra (TASR) - Opozičné strany SaS a Sme rodina vyzývajú ministerstvo vnútra (MV), aby do konca októbra zrušilo už existujúce certifikáty zaručeného elektronického podpisu a vysvetlilo ľuďom, čo majú robiť, ak bol ich podpis zneužitý. Opoziční poslanci sú tiež presvedčení, že vláda pri kauze zraniteľných čipov aj v slovenských elektronických občianskych preukazoch (eID) ukázala aroganciu moci a sklamala dôveru ľudí.povedal na utorkovej tlačovej konferencii líder Sme rodina Boris Kollár. Preto vyzval ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a štátnu tajomníčku tohto rezortu Denisu Sakovú (nominantka Smeru-SD), aby zrušili už existujúce certifikáty tak, aby nebolo možné vytvárať zaručený elektronický podpis až do vyriešenia problému.Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak apeloval, že je dôležité mať úctu k faktom, k zdravému rozumu a k ľuďom.poznamenal Krajniak s tým, že v tom istom čase si naši vládni predstavitelia - premiér Robert Fico a vicepremiér Peter Pellegrini (obaja Smer-SD), lietali po svete.poznamenal Krajniak.Jozef Rajtár z SaS označil situáciu za vážnu.konštatoval.Predsedníčke Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jane Kiššovej (SaS) sa nepáči, že jeden deň to pre vládu nie je problém a druhý deň sa spamätá a nejako koná.odkázala.IT špecialista Ján Jedinák upozornil, že od uvedenia eID boli podpísané elektronickým podpisom stovky tisíc dokumentov.varoval.Ministerstvo vnútra v pondelok (23.10.) oznámilo, že dočasne deaktivuje všetky služby, na ktoré je potrebný zaručený elektronický podpis.povedala Saková.Rezort vnútra plánuje certifikátyv najbližších dňoch.doplnila. Podľa jej slov rezort vnútra zhruba 70 percent služieb e-Governmentu nedeaktivuje, pretože sa pri nich nevyužíva zaručený elektronický podpis.Viacerí experti v uplynulých dňoch upozornili, že výskumný tím z Masarykovej univerzity odhalil zraniteľnosť v čipoch, ktoré obsahujú aj slovenské občianske preukazy. Dôsledkom zraniteľnosti je možnosť vypočítať súkromný kľúč na základe verejného kľúča a následne elektronicky podpisovať dokumenty v mene obete. Znamená to, že nie je možné rozoznať skutočný podpis od podpisu vykonaného útočníkom.