Opozícia vyzýva vládu, aby riešila situáciu slovenských opatrovateliek

Bratislava 16. mája (TASR) – Vláda by sa mala začať seriózne zaoberať neúnosnou situáciou slovenských opatrovateliek. Myslia si to opoziční poslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Jozef Mihál (nezaradený) a Erika Jurinová (OĽaNO-NOVA). K takémuto kroku preto dnes vyzvali súčasný vládny kabinet.Podľa poslancov vláda svojou nečinnosťou vyhnala slovenské opatrovateľky do Rakúska. Často sa pritom pri takejto práci stávajú obeťami neserióznych agentúr, ktoré ich oberajú o peniaze a vláda sa podľa zákonodarcov na to len prizerá.zdôraznila na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR Ďuriš Nicholsonová.Štát totiž podľa nej vôbec nepodporuje a nijako neprispieva na opatrovateľskú službu. Tisícky obcí, ktoré ju majú podľa zákona poskytovať, tak vôbec nerobia. A ďalšie tisícky obcí a miest podľa poslankyne túto službu poskytujú obmedzene a nedokážu reagovať na dopyt ľudí.Zároveň tých málo opatrovateliek, ktoré túto prácu robia, podľa Ďuriš Nicholsonovej často nezarába ani minimálnu mzdu.dodala poslankyňa.Apelovala preto na vládu, aby vstúpila do financovania opatrovateľskej služby. Pretože takéto nízke zárobky za túto náročnú prácu priam vyháňajú slovenské opatrovateľky do Rakúska či Nemecka. V tejto súvislosti ale zákonodarcovia poukázali na ďalší problém, a tým sú neseriózne agentúry.Tie napríklad namiesto toho, aby opatrovateľkám zabezpečili priamo rodinu, kde majú pracovať, sprostredkujú im len rakúsku agentúru. Ženám potom strháva z platu poplatky slovenská aj rakúska agentúra. Zároveň opísala aj prípady, keď agentúry žiadajú od opatrovateliek ročný poplatok vo výške 600 eur a chcú ho vyplatiť vopred a naraz, pričom zaň neposkytujú žiadnu službu. Prípadne opatrovateľky nútia platiť konkrétnu prepravu do zahraničia, ktorá býva drahšia ako bežne a podobne.Poslanci preto vyzvali vládu, aby sa týmto problémom zaoberala, keďže napríklad Rakúsko už pred dvomi rokmi prijalo v tejto veci novú legislatívu, ktorá by mala vyriešiť problém neserióznych agentúr.vyzvala Ďuriš Nicholsonová.Poslanec Mihál doplnil, že by malo ísť o viazanú živnosť, ktorá by bola viazaná kvalifikáciou či praxou. Zároveň by agentúry museli byť registrované na daňovom úrade a museli by platiť dane a odvody.dodal Mihál.Poslankyňa Jurinová pritom verí, že vláda zareaguje na túto výzvu skutočným konaním. Upozornila totiž na to, že na Slovensku sa bude zvyšovať počet ľudí, ktorí budú odkázaní na opatrovateľské služby. Napríklad do desiatich rokov sa predpokladá, že bude na Slovensku viac ako 50.000 ľudí vo veku nad 80 rokov.