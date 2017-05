Opozícia žiada stiahnuť z parlamentu novelu o vyvlastňovaní

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 16. mája (TASR) – Z navrhovanej novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest by sa mal vypustiť inštitút predbežnej držby. Myslí si to opozičný poslanec SaS Ondrej Dostál.Parlamentu preto v rámci rozpravy v druhom čítaní o tejto novele predstavil pozmeňujúci návrh, na základe ktorého by sa predbežná držba z návrhu vyňala. Podľa Dostála je totiž práve tento inštitút tým, ktorý umožňuje stavať diaľnice na ešte nevysporiadaných pozemkoch, čo môže byť protiústavné.zdôraznil Dostál v pléne.Inštitút predbežnej držby podľa neho najviac pripomína podobné opatrenia o vyvlastňovaní pozemkov pod diaľnicami z roku 2007, ktoré následne ústavný súd vyhlásil za protiústavné. "A" uviedol Dostál.Podľa neho by sa po novom mohlo uskutočniť stavebné konanie a aj vydať stavebné povolenie na pozemok pod diaľnicou ešte pred nadobudnutím vlastníckych práv k nemu, ale nemohlo by sa na takomto pozemku stavať. Práve výstavbu na ešte nevyvlastnených pozemkoch má podľa novely umožniť inštitút predbežnej držby.Možnosť protiústavnosti novely v tom, že bagre budú môcť chodiť po nevysporiadaných pozemkoch, vidí aj jeho kolega zo strany Miroslav Ivan. Ministra preto vyzval, aby novelu stiahol z rokovania parlamentu a dal ju do štandardného legislatívneho procesu. Aktuálne sa totiž prerokúva v zrýchlenom režime." uviedol Ivan. Podobne žiadal stiahnuť novelu z rokovania parlamentu a vrátiť ju na prepracovanie aj poslanec Zsolt Simon (nezaradený). Súčasne opoziční poslanci avizovali, že v prípade schválenia tejto novely zvažujú podanie podnetu na Ústavný súd SR.Miroslav Beblavý (nezaradený) predložil tiež pozmeňujúci návrh k novele. Navrhuje, aby ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) poskytli poslancom úplné znenia zmlúv o výkupe pozemkov pod bratislavským obchvatom. A to do 31. mája tohto roku.Novela zákona má totiž ministerstvu pomôcť s vysporiadaním pozemkov pod bratislavským obchvatom. Doteraz sa štát dohodol a vysporiadal približne 99 % pozemkov a zostáva ešte ukončiť vyvlastňovacie konania s asi desiatimi majiteľmi. V tomto prípade sa však štát nevie dohodnúť na cene, chce preto, aby o nej rozhodol súd. Kým sa tak stane, inštitút predbežnej držby má podľa ministerstva umožniť na pozemkoch pracovať a robiť niektoré odstrániteľné práce.Opoziční poslanci však označili takéto náhlenie sa v úprave zákona, aby sa mohli vyvlastniť pozemky pod bratislavským obchvatom, za nezvládnutie celého procesu výkupu pozemkov zo strany NDS a ministerstva dopravy. Vyzývali preto na vyvodenie personálnej zodpovednosti voči štátnemu tajomníkovi rezortu Viktorovi Stromčekovi (Smer-SD). Napríklad podľa Beblavého má Stromček minimálne toľko masla na hlave, ako Robert Kaliňák (Smer-SD).Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) však reagoval na vyjadrenia opozičných poslancov s tým, že ústavnosť novely bude skúmať ústavný súd, ak sa naň obrátia. Nepáčilo sa mu, že poslanci už teraz prejudikovali, že novela je protiústavná.Šéf rezortu dopravy zároveň nemá podľa vlastných slov problém so zverejnením všetkých zmlúv, na základe ktorých sa vykúpili pozemky pod obchvatom. Ale ak by ich v súčasnosti zverejnil bez uvedenia trvalého bydliska a rodného čísla majiteľov pozemkov, mohli by sa podľa ministra zameniť osoby s rovnakým menom. A práve rodné číslo a trvalé bydlisko pri nich zverejniť momentálne nemôže.konštatoval Érsek.Návrh novely o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest vníma pritom ako riešenie problému s vysporiadaním pozemkov pod obchvatom Bratislavy. Konkrétne so špekulantmi, ktorí chcú podľa rezortu na pozemkoch zarobiť a štát sa s nimi nevie dohodnúť na cene pozemkov.