Opozícia zvažuje, že bude iniciovať vyslovenie nedôvery vláde

Bratislava 11. augusta (TASR) – Opozícia uvažuje, že bude iniciovať vyslovenie nedôvery vláde SR. Potvrdila to na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente poslankyňa Veronika Remišová z hnutia OĽaNO-NOVA.uviedla. Zároveň potvrdila, že návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, na programe ktorej bude odvolávanie ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) pre kauzu eurofondov na vedu a výskum, podá opozícia na budúci týždeň.Podanie návrhu bolo podľa Remišovej pritom oddialené z troch dôvodov. Predovšetkým opozícia čakala, ako na kauzu zareaguje koalícia.zdôvodnila poslankyňa.Druhým dôvodom je žiadosť opozičného partnera - strany SaS, ktorého poslanci sú na dovolenkách. Tu Remišová zdôraznila, že v OĽaNO si pre kauzu dovolenky prerušili, aktuálne sa to týka minimálne štyroch ich poslancov.OĽaNO a SaS tiež chcú dosiahnuť v tejto veci širokú zhodu opozície a snažia sa získať aj podpisy poslancov za hnutie Sme rodina a nezaradených poslancov. SaS avizovala, že mimoriadnu schôdzu budú iniciovať v piatok 18. augusta.Ako sa k návrhu opozície postaví najsilnejšia vládna strana Smer-SD, nie je zatiaľ jasné. Jej poslanec Dušan Jarjabek dnes vysvetlil, že o tom bude rozhodovať ich poslanecký klub.“ povedal dnes médiám s tým, že návrh ešte opozícia ani nepodala. Podľa Jarjabka si treba počkať na dôvody, ktoré uvedie.Vládna koalícia je momentálne v kríze. Riešenie, ako fungovať ďalej, mala hľadať aj na dnešnej koaličnej rade, premiér Robert Fico (Smer-SD) sa jej však pre zdravotné dôvody nemohol zúčastniť. Kríza vypukla potom, čo predseda SNS Andrej Danko v pondelok (7.8.) oznámil vypovedanie koaličnej zmluvy.Na následnom rokovaní koaličnej rady sa predsedovia Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd zhodli, že neexistuje alternatíva k súčasnej vláde. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár za trojlístok informoval, že partneri sú odhodlaní pokračovať ďalej. Podľa neho nie je problém v koalícii taký vážny. Lídri sa mali zísť dnes v NR SR na rokovaní koaličnej rady.SNS zároveň čelí kauze rozdeľovania eurofondov na ministerstve školstva. Národniari pripustili, že aj za spustením kauzy vidia kroky z Úradu vlády. Zároveň upodozrievajú Smer-SD zo spolupráce s OĽaNO na diskreditácii SNS. Opozičné hnutie má podľa SNS disponovať tajnými materiálmi z Úradu vlády SR. V týchto krokoch vidí poslanca NRSR a premiérovho poradcu Erika Tomáša. Ten obvinenia odmieta a považuje ich za absurdné. SNS by sa podľa neho útokmi založenými na dojmoch nemala zbavovať zodpovednosti za rezort školstva. Bugár vyzval koaličných partnerov na zodpovednosť.