Opozičná OĽaNO-NOVA chce zrušiť koncesionárske poplatky

Bratislava 16. mája (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) by mal byť financovaný príspevkom zo štátneho rozpočtu vo výške 0,15 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Myslia si to poslanci Národnej rady SR z hnutia OĽaNO-NOVA.Zmenu financovania RTVS navrhujú v novele zákona o RTVS. Chcú ňou zrušiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS, tzv. koncesionárske poplatky a zabezpečiť, aby RTVS dostával ročne aspoň 100 miliónov eur.uviedol Jozef Viskupič z OĽaNO-NOVA. Mechanizmus by zabezpečil, že ak by Slovensko dosahovalo dobré ekonomické výsledky a HDP by sa zvýšilo, RTVS by dostal viac peňazí.V opozícii našlo OĽaNO-NOVA podporu. Proti súčasnému financovaniu je aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.myslí si Kollár. V súčasnom systéme vidí aj krivenie trhu.Renáta Kaščáková (SaS) sa domnieva, že koncesionárske poplatky sú len ďalšou daňou, aj to nesystémovou, lebo sú viazané na elektrické zásuvky, nie na vlastníctvo televízneho prijímača." povedala opozičná poslankyňa.Koaliční poslanci sa do diskusie nezapojili.