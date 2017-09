Opozičná OĽANO reaguje na koaličný dodatok a novú ministerku školstva

Na archívnej snímke opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

OĽANO očakáva, že sa novej ministerke podarí zlepšiť krízový stav školstva

Bratislava 11. septembra (TASR) – Kríza vo vládnej koalícii určite nebola krízou komunikácie, ako to tvrdia koaliční predstavitelia. Myslí si to poslankyňa opozičného hnutia OĽaNO Veronika Remišová.vyhlásila dnes Remišová na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. Reagovala tak na podpis dodatku ku koaličnej zmluve, ktorým predsedovia strán Smer-SD, SNS a Most-Híd ukončili koaličnú krízu.avizovala poslankyňa. Zdá sa, podľa jej slov, že koalícia ešte nejaký čas vydrží.konštatovala.Po mesiaci hádok, hrozieb a vydierania sa tak podľa Remišovej bude koalícia snáď zaoberať aj niečím iným ako vzájomnými spormi.zhodnotila poslankyňa.Myslela tým napríklad to, že koalícia sa dohodla na pravidelných stretnutiach každý pondelok. Pripomenula však, že priamo v parlamente sedí jeho predseda Andrej Danko (SNS) vedľa podpredsedu Bélu Bugára (Most-Híd) a premiér Robert Fico (Smer-SD) má kanceláriu necelý kilometer od parlamentu. "Páni vyriešili takýto komplikovaný problém iba po mesiaci hádok, hrozieb a vzájomného vydierania sa," konštatovala Remišová.Druhým zásadným rozhodnutím je podľa nej napríklad to, že po novom ministri svoje návrhy neprinesú na vládu len tak, ale ich deň vopred pošlú koaličným partnerom. Podľa Remišovej sú však návrhy zákonov a vyhlášok dlhé týždne pred rokovaním vlády zverejnené na internete a v rámci pripomienkovania sa k nim vyjadrujú všetky ministerstvá.Martina Lubyová podľa opozičného hnutia OĽaNO-NOVA nemusí byť zlou ministerkou školstva. Čakali však niekoho, kto sa intenzívne venoval skôr školstvu.uviedlo hnutie na margo oznámenia mena novej ministerky školstva. OĽaNO-NOVA je taktiež presvedčené, že rezort mal byť odňatý strane SNS a mali by odísť ľudia, ktorí sú za chaos v rezorte školstva a škandál s eurofondmi na vedu a výskum zodpovední.dodalo.Predseda SNS Andrej Danko dnes potvrdil, že novou ministerkou školstva sa stane Martina Lubyová zo Slovenskej akadémie vied. Na tomto poste vystrieda Petra Plavčana, ktorý po kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie abdikoval koncom augusta na svoju funkciu. Lubyová je členkou predsedníctva Slovenskej akadémie vied (SAV).