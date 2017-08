Opozičná SaS chce zrušiť finančné limity na kampaň aj moratórium

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 13. augusta (TASR) - Maximálne finančné limity na volebnú kampaň by sa mali zrušiť, rovnako aj 48-hodinové volebné moratórium a zákaz zverejňovania prieskumov verejnej mienky dva týždne pred voľbami. Prieskumy by sa nemali zverejňovať len vo volebný deň. Tieto zmeny navrhujú v novele zákona o volebnej kampani poslanci Národnej rady SR z SaS Peter Osuský, Ondrej Dostál a Martin Klus. Právnu normu predložili na septembrovú schôdzu parlamentu.vysvetľujú svoj zámer. Súčasný zákon o kampani totiž podľa liberálov tieto slobody obmedzuje.V novele navrhujú tiež zrušiť" pre iné subjekty počas volebnej kampane. Ďalej chcú umožniť občanom SR bez trvalého pobytu na Slovensku poskytovať dary na vedenie volebnej kampane a viesť volebnú kampaň ako tzv. tretie osoby registrované štátnou komisiou. Možnosť poskytovať dary na vedenie kampane by podľa SaS mali mať aj občianske združenia a záujmové združenia právnických osôb.Právnou normou chcú tiež liberáli dosiahnuť, aby Rozhlas a televízia Slovenska a ďalšie elektronické médiá museli odmietnuť vysielanie politickej reklamy, ktorá