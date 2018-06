Opozičné strany chcú spravodlivé riešenia pre hornú Nitru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. júna (TASR) - Transformácia hornej Nitry po útlme ťažby uhlia je citlivá a ak má byť úspešná, mali by sa do nej zapojiť všetci, občania, samosprávy, firmy, mimovládne organizácie, vláda a experti z Európskej komisie. Zhodli sa na tom v utorok na tlačovej konferencii na pôde Národnej rady (NR) SR vybraní predstavitelia opozičných strán a mimoparlamentného Progresívneho Slovenska, ktorí v tejto súvislosti podpísali i spoločnú deklaráciu pre spravodlivú transformáciu hornej Nitry. Ňou chcú podľa svojich slov vyslať signál o jednotnom postupe v tejto téme.uviedla nezaradená poslankyňa NR SR a prievidzská primátorka Katarína Macháčková.V deklarácii si strany SaS, Spolu-občianska demokracia, Progresívne Slovensko a OĽaNO zadefinovali štyri kľúčové prvky, ktoré by mali zabezpečiť postupný útlm ťažby uhlia a aby sa región pripravil aj na iné riešenia pre ľudí, ktorí tam žijú.tvrdí Karol Galek (SaS).Kľúčovým prvkom deklarácie má byť podľa signatárov nastavenie harmonogramu útlmu, pričom sa opierajú o životnosť Elektrárne Nováky, ktorá má končiť v roku 2023 pod podmienkou, že do nej nepôjdu významné investície. Tie by však podľa slov Galeka mali opätovne zvýšiť cenu elektriny z domáceho uhlia. Strany sa opierajú i o existujúce zásoby na ťažobných poliach baní, ktoré majú byť vyčerpané do roku 2023, ak bane neotvoria plánovaný 12. ťažobný úsek.podčiarkol Eduard Heger z OĽaNO.zhrnul Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska.Pomôcť k transformácii hornej Nitry po útlme ťažby uhlia má 80 projektových zámerov v hodnote viac ako 1 miliarda eur. Tie predložili v uplynulom období samosprávy, podnikatelia i zástupcovia neziskového sektora na Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pod vedením Jaroslava Bašku (Smer-SD). Prvý draft akčného plánu založeného na ekonomickom, sociálnom a environmentálnom pilieri vznikne v septembri. Dokument má schvaľovať vláda SR ešte koncom tohto roka. Prípravu akčného plánu zastrešuje pracovná skupina pod gesciou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Termín, kedy sa začne s útlmom ťažby uhlia, známy nie je. Podpora výroby elektriny z domáceho uhlia v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) zatiaľ platí do roku 2030, minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) naposledy hovoril o skrátení termínu o päť až sedem rokov. Predstavitelia Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) však deklarovali, že ťažba uhlia nie je naviazaná na VHZ a sú pripravení prispôsobiť ťažbu novým podmienkam.