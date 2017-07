Opozičného lídra Venezuely Leopolda Lópeza prepustili

Leopold López, archívne foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 8. júla (TASR) - Lídra venezuelskej opozície Leopolda Lópeza dnes prepustili po troch rokoch do domáceho väzenia. Potvrdil to najvyšší súd krajiny s tým, že ide o "humanitárne opatrenie", ktorého dôvodom je Lópezov zhoršený zdravotný stav. Súd tiež spomenul "náznaky závažných nezrovnalostí" pri prejednávaní jeho prípadu, ktoré však bližšie nešpecifikoval.Lópeza odsúdili v septembri 2015 na základe obvinenia z podnecovania k násiliu počas protivládnych protestov na takmer 14 rokov väzenia. Pri protestoch, ktoré sa začali vo februári 2014 a trvali päť mesiacov, zahynulo 43 ľudí.V máji jeho manželka oznámila, že 46-ročného politika, ktorý je od roku 2009 predsedom opozičnej strany Voluntad Popular (Vôľa ľudu), presunuli do samoväzby, aby bol odrezaný od prísunu informácií o najnovších protivládnych protestoch.Vo Venezuele sa už viac ako tri mesiace konajú takmer každodenne demonštrácie za odstúpenie prezidenta Nicolása Madura. Podľa protestujúcich je zodpovedný za súčasnú vážnu hospodársku krízu a problémy so zásobovaním.