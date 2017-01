Opozičný návrh na reguláciu množenia psov výborom neprešiel

Najmenší pes na svete Beyoncé Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. januára (TASR) - Návrh zaviesť právnu úpravu na kontrolu množenia psov a ustanoviť podmienky chovu za účelom ich množenia dnes na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR tesne neprešiel. Stanovisko výboru má odporúčací charakter, o definitívnom osude právnej normy z dielne SaS rozhodne plénum.Koaliční poslanci liberálom vyčítali, že nedostatočne reflektovali najmä na pripomienky vlády. Rozpor mal vyriešiť pozmeňujúci návrh Alojza Baránika (SaS), ktorý výborom prešiel, zákon ako celok, však už nie.Baránik navrhol zmierniť novelu tak, že množenie psov by malo byť napokon regulované len v prípadoch, ak ide o podnikanie a šteňatá sa do vlastníctva iných osôb prevádzajú za peniaze. Chov psov, kde sa šteňatá darujú, by mal ostať mimo regulácie.Pozmeňujúci návrh Baránika zavádza tzv. regulovaný chov psov ako formu podnikania, na ktorú je potrebný živnostenský preukaz. Každého psa, ktorý sa v regulovanom chove narodí, má chovateľ označiť a identifikovať a je povinný zabezpečiť, aby samica psa, ktorá je súčasťou tohto chovu, bola veterinárne ošetrená po každej ukončenej gravidite, najmenej však raz ročne. Tí, ktorí šteňatá predávajú už v súčasnosti, majú mať čas do konca júla 2017, aby si zabezpečili regulovaný chov.Podľa SaS je v súčasnosti chov a množenie psov kontrolované len tým spôsobom, že tzv. chovné stanice jednotlivých plemien sú nahlásené chovateľským zväzom týchto plemien a tie kontrolujú, či chovy spĺňajú štandardy. "upozornili liberáli.Absencia kontroly podľa liberálov vedie jednak ku genetickým zmenám na plemenách či skrytým chorobám a hlavne k nevhodným podmienkam chovu, vedúcim k týraniu. Z tohto dôvodu navrhujú zaviesť povinnosť pre každého, kto bude chcieť predávať psy mimo chovateľských staníc registrovaných v chovateľských zväzoch, mať od veterinárnej správy potvrdenie o tom, že má vhodné podmienky na tento chov, a že ich aj dodržiava.