Opozičný poslanec:Rozpočtová zodpovednosť je brzda, ktorú SR potrebuje

Bratislava 8. septembra (TASR) – Zákon o rozpočtovej zodpovednosti je podľa poslanca SaS Ondreja Dostála brzda, ktorú Slovensko potrebuje. Uviedol to v závere štvrtého rokovacieho dňa 19. schôdze parlamentu v rámci rozpravy k návrhu uznesenia o uvoľnení dlhovej brzdy na výstavbu diaľnic.Návrh uznesenia predložila Národnej rade (NR) SR skupina poslancov Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Zákonodarcovia ním chcú zaviazať ministerstvá dopravy a financií, aby pripravili podklady, na základe ktorých následne výbor pripraví novelu ústavného zákona o dlhovej brzde.Diskusia na túto tému dnes zamestnala poslancov počas takmer celého rokovacieho dňa. Poslanec Dostál však nesúhlasil s názorom vládnych poslancov, že sa rokovanie na túto téma začalo ústretovo, keďže sa pred samotným zákonom hovorí najprv o uznesení, na základe ktorého sa má zákon pripraviť.vyhlásil Dostál. Narážal tým na to, že časť poslancov, ktorí návrh predkladajú, sú predsedami vyšších územných celkov a chystajú sa o priazeň voličov uchádzať aj v novembrových voľbách.Keby sa podľa jeho slov vládni poslanci chceli naozaj dohodnúť, najprv by rokovali a snažili sa získať pre svoj zámer aspoň časť opozície. Pretože na zmenu samotného ústavného zákona o dlhovej brzde potrebujú ústavnú väčšinu, teda 90 hlasov zákonodarcov.konštatoval Dostál.Opačný názor má však jeden z predkladateľov návrhu, poslanec Smeru-SD a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.oponoval Blanár v závere rozpravy. Keby sa podľa neho nemalo pred voľbami nič robiť, len čakať, tak by sa potom najbližšie štyri roky neurobilo nič.vymenoval Blanár. Toto podľa neho nie je cesta.Pripomenul, že navrhujú ako predkladatelia osobitný výbor, ktorý by mal schvaľovať všetky projekty financované z uvoľnenia dlhovej brzdy. Ten by mal mať rovnocenné zastúpenie opozičných a vládnych poslancov.konštatoval Blanár. Doplnil zároveň, že takto financované projekty sa budú posudzovať cez princíp Hodnoty za peniaze.Rokovací týždeň Národnej rady SR bude pokračovať v pondelok (11.9.) od 10.00 h. Zákonodarcovia budú pokračovať v rokovaní o poslaneckých návrhoch. Medzi nimi je napríklad návrh, ktorým chce opozícia zriadiť v parlamente vyšetrovacie výbory. Ďalej viacero noviel Zákonníka práce či návrhy zmien v sociálnej oblasti. Dopoludnia hlasovať nebudú, v podvečernom hlasovaní potom rozhodnú o všetkých bodoch, ktoré prerokovali v piatok a dorokujú v pondelok. Je medzi nimi aj otázka uvoľnenia dlhovej brzdy.