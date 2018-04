Oprava chladiaceho systému štadióna O. Nepelu bude stáť 468.000 eur

Ilustračný záber. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 27. apríla (TASR) - Do začiatku novej hokejovej sezóny by mal mať zimný štadión (ZŠ) Ondreja Nepelu v Bratislave opravený a zrepasovaný chladiaci systém ľadových plôch. Hlavné mesto bude modernizácia systému stáť 468.800 eur bez DPH, práce vykoná spoločnosť Primachlad. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Súčasťou modernizácie chladiaceho systému je generálna oprava chladiacich kompresorov, výmena riadiaceho systému i čpavkových čerpadiel, taktiež výmena armatúr a ich príslušenstva a výmena dvoch chladiacich veží. V súťaži vyhlásenej na začiatku marca 2018 bola predpokladaná hodnota zákazky 398.849.eur bez DPH. Do súťaže sa zapojili dvaja uchádzači, hodnotiacim kritériom bola cena.Hlavné mesto prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) podpísalo v pondelok (23.4.) zmluvu so zhotoviteľom. Ten sa v nej zaväzuje dielo dokončiť a odovzdať do 15. augusta 2018.Modernizácia chladiacieho systému ľadových plôch je súčasťou investícií do ZŠ v súvislosti s konaním Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019, ktoré budú v Bratislave a Košiciach. Podľa správy kontrolóra hlavného mesta SR Petra Šinályho je potrebné do obnovy bratislavského štadióna, ktorý v roku 2011 prešiel rekonštrukciou za vyše 70 miliónov eur, investovať zhruba dva milióny. Nemusí však ísť o konečné číslo. Okrem chladiaceho systému je potrebné pre splnenie nárokov dejiska svetového hokejového šampionátu investovať aj do vzduchotechniky, informačnej kocky, do kúpy rolby, sedadiel, mantinelov či do bezpečnostného systému.Hlavné mesto vyčlenilo v tohtoročnom rozpočte na úpravy ZŠ O. Nepelu 655.000 eur. Pre potreby modernizácie i rekonštrukcie štadióna v súvislosti s budúcoročným šampionátom uvoľnila 500.000 eur aj vláda SR, rovnakú sumu dostanú i Košice. Na organizáciu šampionátu schválila vláda aj 2,5 milióna eur pre Slovenský zväz ľadového hokeja(SZĽH).