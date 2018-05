Oprava mosta na Francisciho ulici v Poprade potrvá štyri mesiace

Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc

Poprad 15. mája (TASR) – Od stredy 16. mája sa začne s opravou cestného mosta na Francisciho ulici v Poprade. Primátor mesta Jozef Švagerko v utorok na tlačovej konferencii uviedol, že tento mostný objekt je už dlhodobo v havarijnom stave a bolo nutné pristúpiť k jeho rekonštrukcii. Obyvatelia i návštevníci sa však musia počas štyroch mesiacov prác pripraviť na dopravné obmedzenia na komunikácii, ktorá prepája centrum mesta so sídliskom Juh a tiež výpadovkou na Levoču. Zároveň je to prístupová cesta k základnej škole i ďalším prevádzkam.„Zatiaľ bude doprava na tomto moste v obmedzenom režime, keď sa začnú letné prázdniny, bude táto cesta úplne uzavretá, aby sme urýchlili práce na danej rekonštrukcii až o jeden mesiac,“ upozornil primátor. V tejto súvislosti žiada obyvateľov i návštevníkov o zhovievavosť, most je nutné opraviť predovšetkým z dôvodu bezpečnosti. Na moste bola narušená nosná konštrukcia, opadáva z neho mostovka, zateká doň a prebieha tam korózia. Tento most bol už v minulosti vylúčený z nákladnej dopravy. Po rekonštrukcii sa jeho nosnosť zvýši na 40 ton, šírka komunikácie ostane na moste zachovaná a zároveň tam plánujú postaviť aj lávku pre peších a cyklistov.Práce na obnove mosta by mali byť ukončené v polovici septembra. „Pre túto investíciu bolo v Mestskom zastupiteľstva vyčlenených 300.000 eur, napokon sa podarilo vysúťažiť realizáciu za necelých 196.000 eur,“ doplnil druhý viceprimátor Popradu Anton Andráš. V tejto sume nie je zarátaná lávka pre peších, tú budú riešiť dodatočne. Zhotoviteľom stavby a víťazom verejnej obchodnej súťaže je spoločnosť Slov-Via s.r.o.Doprava bude na Francisciho ulici spočiatku obmedzená semaformi, púšťaná striedavo v jednom pruhu, následne most úplne uzavrú. Chodcov i autá, ktoré zásobujú obchody na Zdravotníckej ulici, bude pod mostom počas prác chrániť debnenie s podperami. „Pri prácach budú musieť stavbári pracovať veľmi opatrne, keďže na rímse mosta je uložené plynové potrubie aj kabeláž,“ upozornil Andráš.Samospráva v súčasnosti pracuje aj na obnove ďalšieho mostného objektu, konkrétne na Alžbetinej ulici. Poslanci už schválili projektovú dokumentáciu, z ktorej vzíde okrem iného aj statický posudok. Na jeho základe bude jasné, koľko prostriedkov si vyžiada následná rekonštrukcia mosta.