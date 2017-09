Oprava R2 pri Zvolene si vyžiada dopravné obmedzenia

Ilustračné foto Foto: TASR - Romana Buganová Foto: TASR - Romana Buganová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uskutoční počas tohto víkendu prvú časť opravy vozovky na rýchlostnej ceste R2 pri Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR) Zvolen.Podľa hovorkyne NDS Michaely Michalovej sa bude počas víkendu postupne realizovať výmena ložnej a obrusnej vrstvy vozovky, pričom na dokončenie budú potrebné ešte dva dvojdňové víkendy s priaznivou predpoveďou počasia.Obmedzenie pre motoristov tak bude trvať od soboty 30. septembra od 6.00 h do nedele 1. októbra do 20.00 h.priblížila Michalová. Práce sa budú podľa jej slov vykonávať v pripájacom a vyraďovacom pruhu. Prejazd z mesta a do mesta Zvolen bude voľný.