Foto: OPUS CUATRO V BRATISLAVE Foto: OPUS CUATRO V BRATISLAVE

Bratislava 30. apríl (OTS) - Po atmosfére ktorú zažili pred tromi rokmi v Bratislave, nemohli obísť naše hlavné mesto počas svojho Európskeho turné. Už v týchto dňoch sa títo temperamentní argentínčania presúvajú naprieč Európou a vítajú ich vypredané koncertné haly vo všetkých mestách.Títo neúnavne, už 50 rokov pôsobiaci muzikanti sa stávajú žijúcimi legendami, s bohatou históriou, majú za sebou viac ako tisícku koncertov a desiatky hudobných nosičov ktoré sú známe nielen v južnej Amerike.Z Buenos Aires prinesú na Slovensko kus Argentínskej tradičnej tvorby, ktorú našinec nemá možnosť tak často vidieť. Je to šanca stretnúť sa s kultúrou s opačnej strany našej planéty a nechať sa obohatiť pozitívnou energiou, ktorá z tejto formácie vyžaruje.Po koncerte bude tombola s veľmi atraktívnymi cenami. Pre zbližovanie našich kultúr organizátori tohto koncertu pripravili hlavnú cenu, ktorou je cestovný poukaz na zájazd do Argentíny.Návštevníci tohto Argentínskeho večera s Opus Cuatro, však nebudú pustení domov predčasne, ale môžu až do polnoci sledovať profesionálnych tanečníkov Argentínskeho tanga ako stelesňujú temperament a vášeň ktorú táto hudba a pohyb prináša. Každý si samozrejme môže zatancovať podľa svojej chuti.Okrem hudby a tanca si návštevníci prídu na svoje aj pri ochutnávaní skvostného Argentínskeho červeného vína Malbec z provincie Mendoza. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a vymaňte sa z bežného stereotypu s Opus Cuatrom počas Argentínskeho večera 2. mája v Ateliér Babylon.Lístky na Argentínsky večer s Opus Cuatro si môžete kúpiť tu: Ticketportal