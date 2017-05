Opustenie eurozóny by nevyriešilo problémy talianskej ekonomiky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 31. mája (TASR) - Opustenie eurozóny by nepomohlo vyriešiť hospodárske problémy Talianska. Vláda by mala využiť aktuálne mierne oživenie ekonomiky na konsolidáciu verejných financií a zníženie dlhu, uviedol šéf talianskej centrálnej banky Ignazio Visco.Visco si zobral na mušku euroskeptické politické strany, ktoré tvrdia, že spoločná mena a fiškálne pravidlá eurozóny sú dôvodom dlhodobo nízkeho rastu domácej ekonomiky, a požadujú vystúpenie z eurozóny.povedal Visco na výročnom zasadnutí talianskej centrálnej banky.Pravicová Liga severu chce, aby Taliansko opustilo eurozónu, a Hnutie piatich hviezd, ktoré je podľa niektorých prieskumov najpopulárnejšou stranou v Taliansku, požaduje referendum o vystúpení z menovej únie. Parlamentné voľby by sa mali konať o rok, ale môžu sa konať už na jeseň.Visco si myslí, že Taliansko sa musí sústrediť na zníženie obrovského verejného dlhu, ktorý je zdrojom zraniteľnosti a rizík ohrozujúcich domácu ekonomiku. Taliansky dlh predstavuje okolo 132 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v pomere k výkonu ekonomiky je v rámci eurozóny druhý najvyšší po Grécku.