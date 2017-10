Oravská galéria vystavuje fotografie Antona Diváckého

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Dolný Kubín 13. októbra (TASR) – Výstavu fotografií Antona Diváckého s názvom Čriepky hmoty (...a času...) v záblesku svetla spojenú s uvedením autorovej novej básnickej zbierky Uvolněný - Ticho a tma, svetlo a hluk sprístupnila Oravská galéria v Dolnom Kubíne v septembri. Navštíviť ju však možno do 19. novembra. TASR o tom informovala riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne Eva Ľuptáková.Ako uviedla, jeseň je na Slovensku vždy venovaná fotografii, mesiac november špeciálne.povedala. Výstava pôsobí sviežo, je dynamická, ale aj clivá a rôznorodá. Odráža takmer všetky životné etapy Antona Diváckého, ktorý sa narodil v roku 1971 v Martine, vysvetlila.Fotografii sa venoval od detstva.ozrejmila Ľuptáková. Zaznamenával ľudí, ktorých spoznal počas svojich dlhodobých pracovných pobytov v Škandinávii, Strednej Ázii, USA, Európe a doma. Dnes autor žije a pracuje v Prahe, kde sa venuje vlastnej umeleckej tvorbe, informovala riaditeľka.Podľa slov Ľuptákovej je výstava je o mladom, vzdelanom, kultivovanom človeku, ktorý vie presne pomenovať, čo ho trápi, čo by chcel zmeniť a aj čo by nikdy neurobil a nechcel zanechať ako zlý signál či už svojim deťom, alebo ľuďom všeobecne.uviedla. Čím viac sa autor obzerá späť, tým viac si uvedomuje, že jeho fotografická tvorba je spätá s tými osudovými okamihmi.vysvetlila.Rovnaký názov ako výstava nesie aj autorova báseň, ktorú zložil pre výstavu v Dolnom Kubíne.uzavrela Ľuptáková.