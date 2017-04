Orbán a biskup koptských kresťanov v Rakúsku rokovali o migrácii

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 27. apríla (TASR) - Skutočnou pomocou pre kresťanov na Blízkom východe by bolo vytvoriť im opäť vhodné prostredie v ich rodnej vlasti a nie podporovať ich prisťahovanie do Európy. Povedal to dnes v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na stretnutí s biskupom koptskej ortodoxnej cirkvi v Rakúsku Anbom Gabrielom.Pre agentúru MTI hovorca premiéra Bertalan Havasi uviedol, že na rokovaní v budove parlamentu sa zúčastnil aj maďarský minister rezortu ľudských zdrojov Zoltán Balog. Politici s viedenským predstaviteľom koptských kresťanov diskutovali o rizikách migrácie pre Maďarsko a Európu.Balog s rakúskym hosťom predpoludním navštívili v jednej z budapeštianskych nemocníc dvoch koptských kresťanov, ktorí sa zranili pri teroristickom útoku na Blízkom východe a za miesto rekonvalescencie si zvolili Maďarsko, dodal Havasi.