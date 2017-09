Orbán absolvoval rokovania v Singapure. Maďarsko je preň bránou do EÚ

Maďarský premiér Viktor Orbán a singapurský premiér Lee Hsien Loong počas rokovania v rámci oficiálnej návštevy Singapuru, 26. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur/Budapešť 26. septembra (TASR) - Úspech Singapuru je povzbudením pre Maďarsko, povedal dnes v Singapure Viktor Orbán. Predseda maďarskej vlády tam dnes absolvoval rokovania so singapurským premiérom Lee Hsien Loongom (vysl. Li Sien-lungom).Orbán spolu s ministerskou delegáciou pricestoval na oficiálnu návštevu Singapuru z Vietnamu.Premiér Lee Hsien Loong pri tejto príležitosti povedal, že Maďarsko je pre Singapur bránou do Európskej únie. Podľa jeho slov sa rovnako aj Maďarsko môže stať bránou do Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Zdôraznil, že Maďarsko aj Singapur sú zástancami uzatvorenia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom.Ministri Orbánovej vlády pri tejto príležitosti podpísali so svojimi singapurskými partnermi dohody týkajúce sa leteckej dopravy, vzdelávania a bezpečnosti potravín.zdôraznil Orbán, ktorý zároveň povzbudil singapurské podniky k investovaniu v Maďarsku.