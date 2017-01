Orbán ostro kritizoval EÚ za nesplnené ciele, mala by sa podobať V4

Maďarský prezident Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 23. januára (TASR) - Žiadny z cieľov prístupových rokovaní s Európskou úniou sa nepodarilo naplniť a Európa ani svoje vlastné veľké ciele nedokázala zrealizovať. Podľa spravodajského servera origo.hu to povedal dnes v Budapešti na konferencii Maďarskej národnej banky (MNB) predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.Premiér ako nesplnené ciele únie menoval vytvorenie spoločného eurázijského hospodárskeho priestoru, ktorý by siahal až po Vladivostok, projekt eura, ako aj spoločnú bezpečnostnú politiku.Orbán zdôraznil, že neexistuje európsky národ, preto by sa podľa jeho slov EÚ mala vzdať ilúzie federalizmu.dodal.Maďarský ministerský predseda v prejave kritizoval Úniu za pomalý rozvoj eurozóny, za stratu šiestich miliónov pracovných miest po roku 2008, za státisíce cudzincov, o ktorých, a pripomenul, že v krajinách, kde sa usadilo mnoho prisťahovalcov, stúpla kriminalita.Podľa Orbána trápi Európu kríza ekonomického rastu, demografie a bezpečnosti. Za krízovú označil premiér aj oblasť diplomacie. So Spojenými štátmi by mala únia uzatvoriť novú dohodu o voľnom obchode, pretože Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) podľa jeho slov. Obchodnú dohodu treba uzavrieť aj s Čínou a treba riešiť aj otázku Ruska, vyhlásil Orbán.