Orbán: Rakúšanom sa neoplatí dúfať, že dokážu narušiť jednotu V4

Budapešť 7. júla (TASR) - Nikdy nie je šťastné, ak človek v politike zmieša túžby s realitou. Týmito slovami reagoval dnes vo vysielaní verejnoprávneho maďarského rozhlasu premiér Viktor Orbán na nedávne vyjadrenie rakúskeho kancelára Christiana Kerna na odlišnosti v rámci skupiny krajín Vyšehradskej štvorky.Šéf rakúskej spolkovej vlády v interview pre nemecký denník Handelsblatt hovoril o istom rozdelení V4, pričom na jednu stranu zaradil ČR a SR, kým na druhú Maďarsko a Poľsko.Kern zdôraznil, že už opakovane boli Maďarsku a Poľsku adresované výzvy týkajúce sa solidarity medzi členskými krajinami Únie bez toho, aby sa dosiahol pokrok. Teraz však tento konflikt treba vyriešiť, poznamenal a dodal: "Christian Kern podporil možné ďalšie sankcie EÚ voči Maďarsku a Poľsku pre nedostatok spolupráce a solidarity v utečeneckej problematike. "" zdôraznil okrem iného a pripomenul márne apely týkajúce sa solidarity z minulosti.Viktor Orbán podľa vlastných slov chápe, že Rakúšanov bolí, že chýbajú vo vyšehradskej spolupráci. Alpskú republiku označil predseda maďarskej vlády za síce talentovaný štát s vysokou životnou úrovňou, avšak v zahraničnopolitickom slova zmysle za bezradný a za krajinu bez partnerov. "" zdôraznil maďarský premiér vo vysielaní rozhlasovej stanice Kossuth rádió.Predseda maďarskej vlády hovoril v interview aj o súčasnej kampani vlády, ktorej terčom je americký finančník maďarského pôvodu George Soros a na ukončenie ktorej vyzval už vo štvrtok predseda Zväzu židovských náboženských obcí v Maďarsku (Mazsihisz) András Heisler." píše sa na bilbordoch s portrétom finančníka, ktoré rozvešali po celej krajine v týchto dňoch. Plagáty sú označené ako Národná konzultácia 2017 a je na nich uvedená poznámka, že 99 percent ľudí (Maďarov) odmieta ilegálnu migráciu. V podobnom duchu sú nakrútené aj klipy vysielané verejnoprávnou televíziou krajiny.Heisler pripomenul, že Mazsihisz od začiatku upozorňoval na vážne riziká takejto kampane. Nejde síce o otvorenú antisemitskú kampaň, avšak jej prostredníctvom by sa - podľa zväzu - mohli rozpútať aj nekontrolované antisemitské vášne. Súčasne upozornil, že prvé signály takéhoto vývoja už v krajine zaregistrovali. "" uviedol Heizler.Podľa názoru Viktora Orbána však v Bruseli realizujú Sorosov prisťahovalecký plán a je správne, ak sa o tom Maďari dozvedia.Jedným z jeho bodov je dostať milión migrantov/ročne do Európy, konštatoval Orbán, ktorý hovoril aj o druhom bode plánu, ktorým je podľa jeho slov plánovaný európsky úrad pre utečencov, prostredníctvom ktorého by sa problematika dostala mimo právomoci úradov členských krajín." konštatoval Viktor Orbán.Podľa jeho slov každý vie, že Maďarsko má v otázke prisťahovalectva pravdu, to je už v Európe fráza a to medzi štyrmi očami priznajú i takmer všetci premiéri. Avšak Európu neriadia ľudia, ale tí, ktorí formujú verejnú mienku, ktorí sa ideologicky s ohľadom na svoje finančné záujmy viažu k liberalizmu a rozhodujú proti vlastným krajinám, dodal Viktor Orbán. On osobne je presvedčený, že na starom kontinente nastane zvrat, pretože čoraz viac je v európskej politike počuť hlasy volajúce po zastavení migrácie.Ak sa v Európe hovorí o prerozdeľovaní migrantov, v Afrike to vnímajú ako pozvánku, vyhlásil Viktor Orbán a dodal, že riešením by bolo zastavenie vlny v Líbyi a vyhostenie z kontinentu všetkých, ktorí sa v Európe zdržiavajú nezákonne.Viktor Orbán vyjadril nádej, že čoraz viac národov odmietne Sorosove plány, po Taliansku očakávame v našom klube ďalších, dodal a súčasne ostro odmietol tézy hľadajúce v Bruseli paralely medzi vlnou emigrantov z Maďarska po krvavom potlačení tamojšej revolúcie z roku 1956 a súčasnou vlnou migrantov.