Orbán rokoval so zástupcom sýrskych kresťanov o možnej pomoci

Viktor Orban, ilustračné foto

Budapešť 12. januára (TASR) - Prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe treba poskytnúť pomoc, aby sa mohli vrátiť do svojich domovov. Zaznelo to dnes v Budapešti na schôdzke predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s vodcom sýrskej katolíckej cirkvi Ignatiusom Youssefom III. Younanom.Podľa agentúry MTI premiér tlmočil postoj maďarskej vlády, že pomoc treba poskytnúť priamo na Blízkom východe, a nie doviesť problémy do Európy.Na schôdzke boli prítomní aj minister ľudských zdrojov Zoltán Balog a zástupca štátneho tajomníka zodpovedný za pomoc pre prenasledovaných kresťanov Tamás Török.Podľa hovorcu premiéra Bertalana Havasiho bolo najdôležitejšou témou rozhovorov to, akú podporu by mohlo poskytnúť Maďarsko a medzinárodné spoločenstvo, aby sa odvážili sýrski kresťania vrátiť do svojej vlasti a aby mali zabezpečené základné životné potreby.Youssefa III. Younana pozval na viacdňovú návštevu Maďarska samotný Orbán. V stredu popoludní bude predstaviteľ sýrskych katolíkov prednášať na Katolíckej univerzite Petra Pázmaňa, uviedla MTI.