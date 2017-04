Orbán si v EP vypočul kritiku i slová pochopenia a podpory

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. apríla (TASR) – Tvrdú kritiku, ale aj slová podpory si dnes od europoslancov v Bruseli vypočul maďarský premiér Viktor Orbán. Viacero poslancov sa pýtalo, prečo Európska ľudová strana (EPP) ako najväčší subjekt v europarlamente ešte nevylúčila zo svojich radov maďarskú vládnucu stranu Fidesz.Predseda EPP Manfred Weber bol voči Orbánovi kritický, ale v niektorých otázkach sa ho zastal. S nepochopením prijal maďarskú novelu vysokoškolského zákona a Orbán podľa neho chce distribúciou dotazníka "Zastavme Brusel!" dosiahnuť "hecovanie proti EÚ". Maďarskému premiérovi pripomenul, že v Bruseli rozhodujú predstavitelia volení európskymi občanmi, nie byrokrati."Tiež by som rád vedel, kto financuje mimovládne organizácie v EÚ," postavil sa Weber na stranu maďarského premiéra, ktorý sa o to snaží prijatím zákona na národnej úrovni. Ohradil sa voči hlasom, že tamojšia vládnuca strana Fidesz by mala byť vylúčená z EPP. "Maďarsko výrazne prispieva k rozvoju EÚ a presadzuje konzervatívne hodnoty. Nikto nebude určovať, kto má a kto nemá byť členom EPP," zhrnul Weber.Presne opačný názor zastáva líder Progresívnej aliancie socialistov a demokratov Gianni Pittella.povedal šéf socialistov. Orbánovi vyčítal vytrvalé odmietanie prijať migrantov na základe povinných kvót.Poslanec za Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) Zdzislaw Krasnodebski ocenil prácu Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti a povedal, že si ju váži. Kritici novely maďarského vysokoškolského zákona tvrdia, že jej cieľom zatvorenie CEU.Krasnodebski v súvislosti s CEU ale dodal:Zároveň sa vyjadril proti "stigmatizácii" jedného členského štátu, čím mal zrejme na mysli Maďarsko.Predseda Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) Guy Verhofstadt spomínal na prvé stretnutie s Viktorom Orbánom v roku 1989. Jeho vtedajší politický program vo Fidesze označil za "sociálno-liberálny" a prirovnal ho k programu aktuálneho francúzskeho prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona.Verhofstadt aj ďalší europoslanci maďarskému premiérovi pripomenuli, že v tom čase dostal Orbán od amerického finančníka maďarského pôvodu a zakladateľa CEU Georgea Sorosa grant na štúdium na prestížnej Oxfordskej univerzite. Práve Sorosa v súčasnosti Orbán kritizuje za podporovanie masovej migrácie do Európy.povedal Orbánovi Verhofstadt.Euroskeptik Nigel Farage zo Strany slobody a priamej demokracie sa postavil na stranu Orbána a kritizoval európske inštitúcie, že chcú od maďarského premiéra, aby počúval ich namiesto vlastných voličov.Orbánovi vyjadril obdiv za to, že vypísal referendum o povinných kvótach na prerozdeľovanie migrantov.zaglosoval s úsmevom Farage.Európska komisia (EK) dnes konštatovala, že novela maďarského vysokoškolského zákona nie je v súlade s viacerými európskymi pravidlami, konkrétne so slobodou poskytovania služieb a podnikania, akademickou slobodou a právom na vzdelávanie. Budapešti poslala oficiálny list s právnou analýzou a dala jej jeden mesiac na odpoveď. Ak Maďarsko zistenia EK nevyvráti, bude čeliť konaniu vo veci porušenia právnych predpisov EÚ.