Orbán: Učme sa od Kolumbie, má rovnako veľké plány ako Maďarsko

Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos (vľavo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Budapešti 11. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 11. mája (TASR) - Kolumbia má veľké plány do budúcnosti rovnako ako aj Maďari, uviedol v piatok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Vyhlásil to po schôdzke s nositeľom Nobelovej ceny za mier a prezidentom Kolumbie Juanom Manuelom Santosom.Podľa agentúry MTI Orbán podotkol, že Maďarsko sa môže od Kolumbie učiť tomu, ako sa táto juhoamerická krajina snaží stať konkurencieschopnou krajinou sveta.Premiér pripomenul dôležitosť vzájomného priateľstva aj na úrovni mladých ľudí a naznačil, že Kolumbia je súčasťou maďarského štipendijného programu.Orbán podotkol, že obe krajiny znovuotvorili svoje veľvyslanectvá - v Kolumbii i v Maďarsku.Prezident Kolumbie blahoželal Orbánovi za vynikajúce ekonomické ukazovatele, ktoré v rámci Európy Maďarsko dosahuje v oblasti hospodárskeho rastu.zdôraznil Santos.Najvyšší kolumbijský predstaviteľ sa prihovoril aj za posilnenie vzťahov štyroch latinskoamerických štátov zoskupených v Tichomorskom spoločenstve (SPC) so zoskupením Vyšehradskej štvorky (V4).