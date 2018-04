Orbán v Bruseli predstaví ciele novej národnej vlády

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 30. apríla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán bude v stredu v Bruseli informovať lídrov Európskej ľudovej strany (EĽS) o cieľoch svojej novej národnej vlády. Uviedol to v pondelok pre agentúru MTI hovorca premiéra Bertalan Havasi.Podľa jeho slov Orbán opätuje marcovú budapeštiansku návštevu predsedu frakcie EĽS Manfreda Webera. Politici sa na schôdzke budú zaoberať otázkami úloh nadchádzajúcich rokov a budú diskutovať aj o aktuálnych záležitostiach Európskej únie.Havasi podotkol, že Weber v marci navštívil Budapešť v čase maďarskej predvolebnej kampane a Orbánovi vyjadril v mene európskych ľudovcov podporu.dodal hovorca.Maďarský ľavicový denník Népszava v pondelok uviedol, že vedenie EĽS si pozvalo Orbána do Bruselu na pohovor.Predseda EĽS Joseph Daul a predseda frakcie Weber sa od znovuzvoleného maďarského premiéra chcú dozvedieť, akým spôsobom mieni pokračovať v pretváraní Maďarska na neliberálnu demokraciu, napísala Népszava s odvolaním sa na informácie nemeckého denníka Die Welt.Weber pre nemecký týždenník Der Spiegel v tejto súvislosti uviedol, že Orbánovi chcú dať najavo, že existujú isté hranice, ktoré nesmie prekročiť ani on.EĽS sa údajne obáva, že terajšie, v poradí už druhé dvojtretinové volebné víťazstvo Orbánovej strany Fidesz, ktorá je charakterizovaná autoritárskym vládnutím a silným štátom.Nemecká poslankyňa Sabine Verheyenová z Aachenu napríklad uviedla, že od voličov priebežne dostáva kritiku za to, že európski ľudovci udržiavajú dobrý vzťah s Orbánom, píše Népszava.Jedenásti maďarskí europoslanci zo strany Fidesz sú členmi frakcie EĽS v Európskom parlamente.