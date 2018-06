Orbán vyzdvihol význam ochrany pred ilegálnou migráciou

Viktor Orban, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - Význam ochrany proti ilegálnej migrácii a zachovanie kultúrnej identity zdôraznili v nedeľu v relácii V politike v televízii TA3 predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a predseda vlády SR Peter Pellegrini.Orbán po štvrtkovom summite V4 + Rakúsko povedal, že končiace sa maďarské ročné predsedníctvo sa konalo v mimoriadnom historickom období, v ktorom bude pokračovať aj slovenské predsedníctvo.podčiarkol.K otázke pretrvávajúcej migračnej krízy Orbán poznamenal, že v jej riešení vládne medzi krajinami V4 zhoda.dodal.Pellegrini z maďarského predsedníctva vyzdvihol skutočnosť, že pod taktovkou Orbána bolo v Európe zoskupenie V4 počuť. Pripomenul, že SR chce nadviazať na dynamiku a efektivitu maďarského predsedníctva.zdôraznil slovenský premiér.Orbán k otázke vzťahov SR a Maďarska, ktoré ale neboli vždy bezproblémové, poznamenal, že Slovensko považuje za pragmatického partnera, ktorý nehľadá výhovorky, ale cesty riešenia. Ocenil starostlivosť SR o svoju menšinu v Maďarsku.dodal Orbán a pripomenul, že Maďarsko spolu so SR stavia mosty a otvára nové hraničné priechody. Vyzdvihol spoluprácu v otázke migrácie a poďakoval Slovensku za to, že pochopilo, že Maďarsko potrebuje pomoc v ochrane proti ilegálnej migrácii, ktorú aj poskytlo.Pellegrini označil vzájomné vzťahy za bezproblémové.dodal a vyzdvihol vzdelávanie v materinskom jazyku či opatrenia na zachovanie malotriednych škôl s maďarským vyučovacím jazykom. Spolunažívanie Slovákov a Maďarov označil za veľmi priateľské a zdôraznil, že slovensko-maďarské vzťahy už nie sú predmetom diskusií na vnútropolitickej či medzinárodnej scéne, zároveň ocenil úlohu Orbána v zlepšení týchto vzťahov.Orbán poznamenal, že v otázkach menšiny budujú SR a Maďarsko medzi sebou vzájomnú dôveru. V súvislosti so summitom V4 + Rakúsko pripomenul, že silnejúce hlasy proti migrácii potvrdil aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Maďarský ministerský predseda vyzdvihol nutnosť chrániť hranice. Krajiny V4 si podľa jeho slov plnia povinnosti.povedal.Postoj V4 sa v otázke prisťahovalectva podľa Pellegriniho nezmenil, na rozdiel od niektorých západoeurópskych krajín. EÚ musí mať rozhodovacie právo, ale rozhodovať sa podľa neho musí na úrovni lídrov členských krajín. Vpustenie migrantov skončilo fiaskom, dodal Pellegrini, ktorý pripomenul, že Slovensko i Maďarsko prejavilo solidaritu s utečencami. Súčasne odmietol, aby štrukturálne fondy EÚ, ktorých cieľom je znižovať regionálne rozdiely, boli spájané so subjektívne stanovenými podmienkami.Podľa slov Orbána západoeurópske krajiny zarábajú na krajinách východnej a strednej Európy.konštatoval.Pellegrini poznamenal, že západná časť Európy nebola zvyknutá na to, že si krajiny strednej a východnej Európy povedia svoj názor.dodal.Orbán varoval SR pred vplyvom amerického finančníka Georga Sorosa, ktorého označil za nebezpečného finančného špekulanta. Podľa jeho slov mnoho ľudí v Maďarsku pracuje v prospech Sorosa v mimovládnych organizáciách, pričom Soros pre Maďarsko znamená riziko z hľadiska národnej bezpečnosti. Na margo kritizovaných zákonov prijatých v Maďarsku povedal, že cieľom vlády bolo dosiahnuť transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Najnovšie právne normy zas prísne trestajú organizovanie prisťahovalectva.Podľa Pellegriniho treba zvyšovať transparentnosť neziskových organizácií aj na Slovensku. Pripustil, že aj SR pristúpi k sprísneniu príslušných právnych noriem.Na margo pritvrdenia Bavorska či Talianska v otázke migrácie Pellegrini vyjadril spokojnosť s tým, že po rokoch pretrvávania problému dochádza k zmenám postoja západnej Európy. Slovenský premiér ďalej zdôraznil, že ak Nemecko začne vracať prisťahovalcov zo svojho územia, tak na to zareaguje Rakúsko sprísnením hraničných kontrol.myslí si Pellegrini. Podľa neho treba chrániť hranice, aby sa migranti ani nepokúšali ilegálne dostať do EÚ a demotivovať sieť prevádzačov. Chorobou únie je, že reaguje na všetko veľmi neskoro. V4 chce do toho vniesť dynamiku, povedal.Orbán i Pellegrini sa zhodli, že Rakúsko by nemalo robiť kontroly na maďarsko-rakúskych či slovensko-rakúskych hraniciach, ktoré iba obťažujú občanov týchto krajín. Maďarsko i SR si podľa nich poctivo chránia svoje schengenské hranice, preto nie je dôvod na takýto krok Rakúska.