Orbánova vláda cúvla v kauze CEU, v piatok sa začnú rokovania s USA

Viktor Orbán, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. júna (TASR) - Maďarská vláda cúvla, keď namiesto federálnej vlády Spojených štátov je o podmienkach fungovania Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Maďarsku ochotná rokovať už aj s vládou štátu New York. Konštatoval to dnes v Budapešti spravodajský server 24.hu, podľa ktorého sa tieto rokovania začnú v piatok v New Yorku.Rektor CEU Michael Ignatieff v tejto súvislosti vyjadril nádej, že rokovania budú úspešné.V zmysle spornej novely vysokoškolského zákona je pre fungovanie univerzity potrebné uzatvoriť medzištátnu dohodu medzi Maďarskom a danou krajinou.Pôvodne Orbánova vláda chcela viesť rokovania s federálnou vládou USA, ktorá však namietala, že školstvo nepatrí do jej kompetencie a že záležitosť CEU môže riešiť štát New York.Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó 3. mája povedal, že sa už začali rokovania o podmienkach fungovania zahraničných univerzít v Maďarsku v zmysle novely vysokoškolského zákona prijatej 4. apríla.Príslušný zástupca štátneho tajomníka už o tejto otázke rokoval s veľvyslanectvami štyroch mimoeurópskych krajín. Diplomati Thajska, Malajzie a Číny podľa jeho slov neavizovali žiadne prekážky v splnení zákonom požadovaných podmienok.Szijjártó vtedy ešte dodal, že ak nie je problém uzatvoriť medzivládnu dohodu o podmienkach fungovania zahraničných univerzít v prípade uvedených troch krajín, potom by to nemal byť problém ani pre vládu Spojených štátov.Novela vysokoškolského zákona tiež nariaďuje, že zahraničná univerzita môže pôsobiť na maďarskom území jedine v prípade, ak funguje aj v štáte svojho pôvodu.Podľa kritikov je pôvodným cieľom vlády premiéra Viktora Orbána znemožniť touto právnou úpravou fungovanie CEU, ktorú financuje americký finančník maďarského pôvodu George Soros. Proti uvedeným zmenám zorganizovali v Budapešti viacero demonštrácií. Na najväčšiu z nich prišlo 9. apríla 80.000 ľudí.