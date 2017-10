OREMUS: V prvom rade ukončím politické nominácie

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 27. októbra (TASR) - Kandidát na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Peter Oremus kandiduje ako nezávislý. Ako uviedol v rozhovore pre TASR, ak sa mu podarí získať dôveru voličov, chce po nástupe do funkcie vytvoriť z NSK inštitúciu, ktorá nie je anonymná, ale slúži svojim občanom. Zamerať sa chce aj na stredné školstvo a rozvoj sociálnych služieb.Máme pripravený funkčný model PAD, teda prímestskej autobusovej dopravy, ktorý bude využívať integrovaný dopravný systém, ekologické autobusy a cenovú atraktivitu pre cestujúcich. Cesty II. a III. triedy nebudeme len plátať, ale havarijné úseky naozaj rekonštruovať. To si vyžaduje investície do projektových dokumentácií aj so stavebným povolením a finančné prostriedky na riešenie vlastníckych vzťahov, nie 20 eur na rok.Plánujem urobiť audit v rámci akciovej spoločnosti Regionálna správa údržby ciest a pretvoriť ju na kvalitnú firmu schopnú zabezpečiť štandardné opravy ciest vlastnými kapacitami. Cesty II. a III. triedy budú v prvotriednej kvalite. Okrem finančných prostriedkov z európskych fondov plánujeme využiť aj prostriedky z vlastného rozpočtu.V prvom rade ukončím politické nominácie a vrátim do pozícií odborníkov. Prijmem také opatrenia, aby sa vrátila vážnosť profesie učiteľa. Sieť škôl prispôsobím potrebám trhu práce a jednotlivých okresov. Zavediem funkčné duálne vzdelávanie s patričným finančným krytím a určite nebudem odovzdávať zriaďovateľskú pôsobnosť vyššieho územného celku (VÚC) súkromným firmám. Stredné školstvo patrí k prioritám môjho plánu nového riadenia kraja.Dnešný stav je taký, že lekárska sieť je neproporcionálne rozmiestnená, takže v jednom meste je napríklad päť ortopédov a v druhom je jeden. Tým pádom prichádza k miestnej a časovej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti a k dlhým čakacím dobám pre pacientov. VÚC sa priamo nepodieľa na vytváraní lekárskej siete, určuje ju Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) a zdravotné poisťovne, ale má veľkú úlohu pri podpore zazmluvňovania nových poskytovateľov lekárskej starostlivosti.Aktivity, ktoré by si mala VÚC osvojiť, sú intenzívne rokovanie s MZ SR a zdravotnými poisťovňami, zdravotná komisia VÚC zostavená z odborníkov. V posledných rokoch je NSK najmenej aktívny v pripomienkovaní zákonov v oblasti zdravotníckej legislatívy.NSK sa zriekol všetkých nemocníc, ktorých bol zriaďovateľom. Nehnuteľný majetok dal do prenájmu súkromným spoločnostiam, ktoré sú prepojené na schránkové firmy s nejasným financovaním. Taktiež samotná výška nájmu je podozrivo nízka a na základe akých podkladov bola stanovená, je diskutabilné. Som pripravený s mojím tímom odborníkov dôkladne kontrolovať dodržiavanie zmluvných podmienok a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.Máme pripravenú koncepciu sociálnej starostlivosti, ktorá vychádza z poznatkov odborníkov, ktorí sa touto oblasťou dlhodobo zaoberajú a každodenne ju riešia. V tejto oblasti sa najviac spolieham na odborníčku z môjho tímu, Marianu Kováčovú, ktorá je zakladateľkou neziskovej organizácie Slniečko a laureátkou Krištáľového krídla za filantropiu. Cieľom je zabezpečiť cenovú dostupnosť kvalitnej sociálnej starostlivosti a dostatočnú lôžkovú kapacitu v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb.Súčasné vedenie pristupuje k cezhraničnej spolupráci s maďarskými regiónmi veľmi vlažne a jediná citeľná snaha vychádza z poslaneckého klubu SMK.Čerpanie fondov EÚ je riadené v prvom rade politicky a neodráža akútne potreby jednotlivých okresov. Ak je čerpanie zdĺhavé a administratívne náročne, stáva sa pre prijímateľov neatraktívne.Našou prioritou je z anonymnej inštitúcie, ktorá pracuje akoby v utajení, urobiť inštitúciu, ktorá bude v prvom rade slúžiť občanom NSK. Svoj rozpočet bude efektívne využívať v prospech kvality ich života. Na poskytnutie takejto služby občanom má VÚC zákonom stanovené kompetencie, ktoré musia byť vykonávané predovšetkým vysoko odborne a manažérsky efektívne. Ak riadenie VÚC bude vykonávane tradičnými politickými nominantmi bez odbornosti, tak VÚC sa aj naďalej bude javiť ako absolútne nepotrebná inštitúcia a jej úžitok občania nikdy nepocítia.