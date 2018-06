Orgán Rady Európy varuje pred neustálym nárastom xenofóbneho populizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. júna (TASR) - Európa je svedkomxenofóbneho populizmu a prejavov nenávisti. Vo svojej najnovšej správe zverejnenej v piatok to konštatuje Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI), informovala agentúra DPA.Populisti vykresľujú migráciu ako hrozbu pre sociálnu súdržnosť a bezpečnosť, pričom často prehliadajú fakty založené na dôkazoch, uvádza vo svojej každoročnej správe ECRI, osobitný orgán Rady Európy.ECRI ďalej varuje, že obavy o bezpečnosť sa zneužívajú na to, aby saExperti z ECRI zdôraznili, že hoci niektoré európske krajiny vynaložili veľké úsilie na integráciu utečencov, najmä v oblasti bývania, vzdelávania a zamestnanosti, naďalej pretrváva veľký dôraz na kontrolu migrácie.Podľa predsedu ECRI Jeana-Paula Lehnersa by sa vlády mali sústrediť na viac vyváženú diskusiu založenú na faktoch, ktorá zdôrazňuje pozitívny prínos dobre riadenej migrácie.