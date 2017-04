Organizácia CAR: Islamský štát vyvíja nové zbrane

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. apríla (TASR) - Militanti zo skupiny Islamský štát (IS) vyvíjajú tzv. improvizované výbušné zariadenie (IED), ktoré môže byť odpálené z pušiek alebo zhodené z bezpilotného lietadla. Uviedla to dnes organizácia Conflict Armament Research (CAR), ktorá monitoruje zbrojenie v oblastiach konfliktov vo svete.Sunnitská militantná skupina podľa CAR "presadzuje vývoj zbraní 'vlastnej značky'", aby poskytla svojim bojovníkom inak nedostupnú výzbroj.Zmienené IED "môžu byť hodené, vypálené z improvizovaného nástavca na pušku alebo v najnovšej fáze vývoja zhodené z komerčného, bežného, v obchodoch dostupného bezpilotného lietadla alebo dronu", píše sa v správe CAR, vypracovanej po návštevách jej pracovníkov v irackom Mósule v novembri, februári a marci.Organizácia sídliaca v Británii, ktorá identifikuje a sleduje zbrane a muníciu vo vojnových zónach, ešte v decembri hlásila, že IS vyrába zbrane a rozsahu a zložitosti zodpovedajúcej štátnym ozbrojeným silám. Na územiach, ktoré ovláda, pritom štandardizovala ich produkciu.Zistenia CAR naznačujú, že IS centrálne riadi projektovanie a výrobu improvizovaných zbraní a je schopný testovať svojej systémy v teréne a zdokonaľovať ich, ako aj využívať nové technológie ako drony.Správa uvádzala, že Islamský štát využíva boje o Mósul na to, aby vyskúšal rôzne druhy výzbroje, čo je dôležitý krok pri každom programe výskumu a vývoja zbraní, konštatuje v dnešnom článku agentúra Reuters.Podľa CAR doklady o takomto zbrojnom výskume a vývoji džihádistickej skupiny, zhromažďované od roku 2014, poukazujú okrem iného na pravdepodobné ďalšie inovácie týkajúce sa dronov, ktoré môžu prísť v blízkej budúcnosti a byť použité aj inde ako v Iraku.