Organizácia Človek v ohrození začala v Iraku výstavbu nových tried

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Zumar 10. júla (TASR) – Nespavosť, nepozornosť či strach. Aj takéto traumy zanechala na deťoch v Iraku prítomnosť teroristickej organizácie Islamský štát. Slovenská nezisková organizácia Človek v ohrození na severe krajiny v týchto dňoch odštartovala výstavbu nových tried, od začiatku leta rozbehla doučovanie detí presídlencov a do terénu koncom tohto týždňa vysiela aj slovenskú psychologičku. TASR o tom informovala jej mediálna koordinátorka Jana Fedáková.opisuje psychický stav detí humanitárna pracovníčka Človeka v ohrození v Iraku Michaela Guldanová. Aj v oblastiach, kde je momentálne mier, nemožno podľa nej hovoriť o tom, že by bolo všetko v poriadku.Človek v ohrození, ktorý začal v Iraku od mája pôsobiť, sa snaží pomôcť deťom vrátiť sa k normálnemu životu a predísť tak ich radikalizácii, náborom do ozbrojenej skupiny či detskej práci. Celkovo 720 detí získa lepšie podmienky pre vzdelávanie.priblížila Guldanová. Ako tvrdí, nie sú dostupné žiadne školské pomôcky a učitelia nedostali plat vyše roka. Školy sú však napriek tomu naďalej funkčné.Problémom je však aj kapacita tried, ktorá v mnohých školách dosahuje dvojnásobok. V oblasti Zumar na sever od Mosulu má učiteľ v triede až 60 žiakov, ktoré musia sedieť v laviciach po troch. Človek v ohrození preto v tejto oblasti začal v týchto dňoch stavať nové triedy, ktoré by mali byť dokončené do konca leta, aby mohli deti od septembra nastúpiť do škôl.Počas leta tiež organizácia rozbehla na arabských aj kurdských školách i doučovanie pre deti, ktoré pre dlhodobý konflikt v krajine zameškali vyučovanie alebo do školy nechodili vôbec. Na obnovovacie kurzy sa prihlásilo vyše 1050 chlapcov a dievčat. Pre učiteľov sa zase organizujú školenia. Na dva týždne do Iraku čoskoro odletí aj slovenská psychologička. Učiteľov bude trénovať, ako vzdelávať v krízovom kontexte. Mnohí totiž nemajú skúsenosť s prácou s traumatizovanými deťmi.podotkla humanitárna pracovníčka Človeka v ohrození. Guldanová tiež pripomína, že Kurdistan o dva mesiace čaká referendum o osamostatnení sa, ktoré môže takisto spustiť napätie a s ním spojenú lavínu konfliktov, protestov a útokov.