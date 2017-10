Organizácia európskych menšín nesúhlasí s katalánskymi separatistami

Demonštranti počas protestu pred katalánskym parlamentom v Barcelone. 27. október 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 30. októbra (TASR) - Katalánski separatisti robia ostatným menšinám medvediu službu, vyhlásili v pondelok vo Viedni lídri európskych menšín.Snahy odtrhnúť Katalánsko od Španielskakeďže vlády v ostatných krajinách sú čoraz vystrašenejšie a aj čoraz menej ochotné udeliť menšinám ďalšie práva. Vyhlásil to Loránt Vincze, predseda mimovládnej organizácie Federálna únia európskych národnostných menšín (FUEN).povedal šéf lobistickej únie FUEN, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.Vincze, ktorý šéfuje aj skupine zastupujúcej maďarské obyvateľstvo v Rumunsku, poukázal na to, že katalánski separatisti sa nepripojili k FUEN, keďže sami seba nepokladajú za menšinu, ale za národ.Luis Durnwalder, bývalý guvernér talianskej autonómnej provincie Južné Tirolsko, kritizoval Kataláncov za nedostatok trpezlivosti.Separatisti si mali zvoliť rokovania, povedal Durnwalder, ktorý viedol severotaliansky región s prevahou nemecky hovoriaceho obyvateľstva do roku 2011.povedal o ceste Južného Tirolska k rozsiahlym ekonomickým, administratívnym a jazykovým právam.vysvetlil bývalý guvernér Južného Tirolska.Durnwalder bol v pondelok vo Viedni, aby spropagoval úsilie FUEN zozbierať milión podpisov na podporu menšín. Podpisy by organizácii umožnili oficiálne požiadať o legislatívu EÚ na posilnenie jazykových práv, ako aj práv skupín bez vlastného štátu, napríklad Rómov.Približne 40 až 50 miliónov z 512 miliónov obyvateľov Európskej únie rozpráva menšinovým alebo regionálnym jazykom, uviedol v správe Európsky parlament.