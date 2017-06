Organizácia Greenpeace upozorňuje na únik arzénu do rieky Orava

ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Dolný Kubín 23. júna (TASR) - Organizácia Greenpeace upozornila, že do medzinárodne chránenej rieky Orava uniká zo skládok priemyselného odpadu v lokalite Široká pri Dolnom Kubíne jedovatý arzén. Nieľkonásobné prekročenie povolených hodnôt potvrdili podľa nej vzorky vypúšťaných odpadových vôd, ktoré pracovníci organizácie odobrali v máji tohto roka.Ako TASR informovala riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková, v obidvoch odobratých vzorkách zaznamenali viac ako osemnásobné prekročenie povolenej koncentrácie arzénu.uviedla. Organizácia v súvislosti s problémom vyzýva Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR k zmene kontrolných mechanizmov.V lokalite Široká v katastri Dolného Kubína existujú tri skládky odpadu. Jedna patrí mestu, slúžila na ukladanie komunálneho odpadu, no v súčasnosti je zatvorená a zrekultivovaná. Nachádzajú sa tam však aj dve skládky priemyselného odpadu. Nová, ktorá leží na telese starej skládky, avšak nie je environmentálnou záťažou. Prevádzkuje ju akciová spoločnosť OFZ Istebné, ktorá pod ňou postavila čistiareň odpadových vôd. Problémom má byť stará skládka, za ktorú prevzalo zodpovednosť MŽP SR.Kohutková doplnila, že aktuálne merania Greenpeace potvrdzujú predchádzajúce zistenia MŽP z roku 2016, že čistiareň odpadových vôd a aj zásobná nádrž, v ktorej sa majú odpadové vody z oboch skládok pred čistením zachytávať, kapacitne nevyhovujú a škodlivé látky naďalej unikajú do životného prostredia.Na únik priesakových vôd spod starej skládky upozornila spoločnosť OFZ rezort životného prostredia už pred viac ako rokom, reagoval hovorca spoločnosti Ľuboš Schwarzbacher. Priesakové vody s obsahom arzénu podľa neho nijako nesúvisia s čistiarňou odpadových vôd, ani s nádržou pri čistiarni.vysvetlil.