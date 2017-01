Organizácia islamskej spolupráce odsúdila Trumpov zákaz vstupu do USA

Hromadná modlitba moslimov, archívne foto. Foto: TASR/AP/Bernat Armangue Foto: TASR/AP/Bernat Armangue

Londýn 30. januára (TASR) - Organizácia islamskej spolupráce (OIC), najväčšia medzinárodná inštitúcia islamského sveta, vyjadrila "ohľadom exekutívneho príkazu amerického prezidenta Donalda Trumpa na zákaz vstupu do USA osobám zo siedmich krajín s moslimským väčšinovým obyvateľstvom.Predmetná 57-členná organizácia vydala dnes vyhlásenie, v ktorom varuje, že "takéto selektívne a diskriminačné kroky poslúžia len na posilnenie radikálnej rétoriky extrémistov a poskytnú ďalšiu podporu zástancom násilia a terorizmu". OIC vyzvala Washington na "Kritizovaný 90-dňový zákaz, vydaný v piatok, sa týka obmedzenia ciest do USA pre občanov Iraku, Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sudánu a Sýrie. Všetky tieto krajiny sú členmi OIC.Francúzska letecká spoločnosť Air France v súvislosti so zákazom zamedzila 15 pasažierom z moslimských krajín nastúpiť so lietadiel do Spojených štátov. Vo vyhlásení aerolínie uviedli, že nemali inú možnosť a dotknutých pasažierov by čakalo iba odmietnutie na základe nového Trumpovho nariadenia.