Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu reaguje na násilie v Ukrajine

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva/Kyjev 28. septembra (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá monitoruje konflikt medzi ukrajinskou armádou a Ruskom podporovanými povstalcami na východe Ukrajiny, dnes obvinila obe strany z 25-percentného nárastu prípadov porušovania prímeria za posledný týždeň.uviedol zástupca šéfa osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine Alexander Hug na tlačovej konferencii vysielanej v televízii.Tento rok zahynulo v konflikte 68 civilistov a ďalších 320 utrpelo zranenia, oznámil Hug. V auguste tvorili 19 percent civilných obetí deti, v porovnaní s desiatimi percentami v predchádzajúcich mesiacoch, dodal.Každá doterajšia dohoda o prímerí na východe Ukrajiny do veľkej miery stroskotala. Boje prepukli pred troma rokmi ktorá po tom, čo na Ukrajine zosadili proruského prezidenta Viktora Janukovyča.Kým konflikt trvá, nie je pravdepodobné, že sa naplní zámer Ukrajiny začleniť sa do Severoatlantickej aliancie (NATO). Rusko sa stavia proti rozširovaniu NATO smerom na východ, keďže to vníma ako priame ohrozenie svojej bezpečnosti.Ukončenie konfliktu by zároveň ešte viac obrátilo pozornosť na obvinenia z hlboko zakorenenej korupcie v ukrajinskej vláde - západné veľmoci pritom poskytujú krajine štedrú finančnú pomoc.Európsky dvor audítorov (EDA), inštitúcia EÚ, vlani oznámil, že