Organizácia pre migráciu: Cez SR bolo presídlených cez 1000 utečencov

Bratislava 20. januára (TASR) – Cez Núdzové tranzitné centrum v Humennom bolo od roku 2009 presídlených už viac ako 1000 utečencov. Oznámila to dnes slovenská pobočka Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Utečenci smerujú s pomocou organizácie a jej partnerov cez Slovensko najmä do Spojených štátov, ale aj do Kanady a Nórska.V utorok (17. 1.) odletela zo Slovenska skupina 23 utečencov a v stredu (18. 1.) pristála v Spojených štátoch, informovala vedúca Úradu IOM v SR Zuzana Vatráľová. Počet utečencov presídlených cez Slovensko do krajín, ktoré im poskytli trvalý domov, sa tým zvýšil na 1019. Z tohto množstva bolo až 96 percent utečencov (978) presídlených do Spojených štátov.Od roku 2009 do januára 2017 poskytlo Slovensko v Humennom dočasné útočisko celkom 1043 utečencov. Organizácia IOM ich prepravila z utečeneckých táborov v Afrike, Ázii a na Blízkom východe. Na presídľovaní sa podieľa aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorý utečencov zaradil do programu Humanitárny transfer utečencov cez SR.IOM informovala, že viac ako polovica z utečencov prepravených do humenského centra bola somálskej národnosti. Ďalšiu časť tvorili utečenci pôvodom najmä z Afganistanu, Etiópie, Eritrey, Iraku, Palestíny a Sudánu. Veľkú väčšinu tvoria rodiny s malými deťmi alebo osamelé matky – ľudia, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojej domovskej krajiny, ani ďalej žiť v krajine svojho prvého útočiska a potrebujú okamžitú ochranu, ozrejmila organizácia.Kapacita centra v Humennom je 250 osôb a slúži na dočasné prijatie najzraniteľnejších skupín utečencov pod ochranou UNHCR. V bezpečných podmienkach tu po dobu maximálne šiestich mesiacov absolvujú prípravu na presídlenie. Tá pozostáva zo zdravotnej prehliadky, série očkovaní a kurzov kultúrnej orientácie, ktoré majú utečencov pripraviť na život v novej krajine.Kurzy spolu s medzinárodnou prepravou utečencov zabezpečuje IOM. UNHCR sa stará o vydanie cestovných dokladov pre medzinárodnú prepravu utečencov, počas ich pobytu na Slovensku uhrádza výdavky na zdravotnú starostlivosť a poskytuje utečencom sociálne služby. Slovenská republika udeľuje utečencom národné víza pred ich vstupom na územie krajiny a počas ich pobytu v centre pokrýva náklady na ich ubytovanie, stravovanie a základné hygienické potreby.Pre utečencov organizujú v humenskom tábore aktivity sociálni pracovníci z organizácie ETP Slovensko. Malé deti navštevujú škôlku a staršie deti školu, kde sa učia najmä matematiku, geografiu a anglický jazyk. Pre rodičov sú organizované kurzy gramotnosti, počítačové kurzy a kurzy anglického jazyka. „Všetky tieto aktivity im umožnia nielen získať nové vedomosti a zručnosti, ale tiež im nachvíľu pomôžu zabudnúť na prežité traumy,“ doplnila vedúca Úradu IOM v SR.