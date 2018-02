Organizácie varujú pred vynúteným návratom sýrskych utečencov

Na archívnej snímke Tureckí vojaci blokujú cestu pri tureckej dedine Sugedigi na hraniciach so Sýriou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ammán 5. februára (TASR) - Nórsky výbor pre utečencov (NRC) a ďalšie medzinárodné humanitárne organizácie v pondelok varovali krajiny na Blízkom východe a západe Európy pred vynúteným návratom sýrskych utečencov do Sýrie, ktorá stálekrajinou.V svojej správe, nazvanej Nebezpečné územie a zverejnenej v pondelok, NRC upozorňuje, že na každého Sýrčana, ktorý sa v roku 2017 vrátil do svojej vlasti, pripadajú traja Sýrčania donútení násilnosťami v Sýrii, aby svoje domovy opustili.Správa tiež pripomína konštatovanie OSN, podľa ktorej Sýriu v roku 2018 opustí ďalšieho 1,5 milióna ľudí.uviedol generálny tajomník NRC Jan Egeland.Dodal, že sa stáva, že školy a nemocnice sú terčom útokov a ľudia zomierajú aj v oblastiach označovaných za zóny deeskalácie. Ide o regióny, kde platí lokálne prímerie na základe čiastkových dohôd uzavretých hlavnými aktérmi konfliktu počas roka 2017.Mimovládne organizácie vyjadrili vo svojej spoločnej správe obavy aj v súvislosti s diskusiou v Európe - vrátane krajín ako Dánsko a Nemecko -, ktorá by mohla viesť k núteniu utečencov k návratu.Predstaviteľka organizácie Save the Children, Helle Thorning-Schmidtová, osobitne varovala pre prípadmi vynucovaného návratu detí.zdôraznila.Prosperujúce európske štáty prijali na svojom území asi tri percentá sýrskych utečencov, ktorých väčšina zostala v štátoch susediacich so Sýriou: Turecku, Libanone a Jordánsku. Tlak na sýrskych utečencov, aby sa vrátili do svojej vlasti, sa v nich prejavil napr. uzatváraním hraníc, vyhosťovaním či nútením k návratu.Za sedem rokov trvania vojny zo Sýrie ušlo asi 5,5 milióna ľudí a ďalší milión sa ich presídlil v rámci územia krajiny.