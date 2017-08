Organizátor profesionálneho divadelníctva Ján Kákoš by mal 90 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Nitra/Bratislava 14. augusta (TASR) - Dramatik, autor rozhlasových hier a filmových scenárov Ján Kákoš bol riaditeľom Divadla Nová scéna (1954–1970) a neskôr Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave (1970–1987). V pondelok 14. augusta uplynie od narodenia významného slovenského divadelníka 90 rokov.Patril k popredným organizátorom slovenského divadelného a kultúrneho života, k tvorivo činným predstaviteľom profesijnej organizácie divadiel v slovenskom i československom kontexte. Ján Kákoš sa usiloval viesť divadlo tak, aby dôstojne nadväzovalo na prácu tých, ktorí kládli základy slovenského profesionálneho - činoherného, operného i baletného divadla. Za významnú úlohu slovenského divadelníctva považoval úsilie kvalitou kompenzovať pomerne krátku historickú tradíciu slovenského profesionálneho umenia oproti inonárodným kultúram.Ján Kákoš sa narodil 14. augusta 1927 v Nitre, v rodisku absolvoval základné i stredoškolské vzdelanie. Po maturite v roku 1947 odišiel do Bratislavy, kde študoval na Štátnom konzervatóriu (dnes Konzervatórium v Bratislave). Najprv pracoval ako asistent réžie Československého štátneho filmu (1948-1949) a po roku prešiel do Československého rozhlasu (1949-1950). Počas základnej vojenskej služby bol členom vojenského umeleckého súboru. Ako dvadsaťsedemročný sa stal riaditeľom bratislavského Divadla Nová scéna a tento post zastával 16 rokov (1954-1970). V rokoch 1970-1987 viedol Slovenské národné divadlo v Bratislave, z tejto pozície odišiel do dôchodku.Popri riadiacich funkciách sa Kákoš venoval umeleckej činnosti ako dramaturg, režisér aj ako autor dramatických diel. Ako dramatik debutoval v roku 1949 hrou pre mládež Za šťastím do sveta. Podstatnú zložku jeho diela predstavuje tvorba pre deti a mládež, v ktorej sa zameral na dramatické adaptácie slovenských klasikov a ľudových rozprávok. Dramatickej tvorbe pre dospelých sa Kákoš venoval od konca 50. rokov minulého storočia. Napísal hry Vietor do tvárí (1959), Na každej ceste križovatka (1963), Pred brieždením (1975), Na každej koľaji nádej (1977) a mnohé ďalšie. Osobitné miesto v jeho tvorbe mali aj bábkové a rozhlasové hry.S rodiskom zostal Ján Kákoš v stálom kontakte. Nitrianske divadlo zaraďovalo do premiérového repertoáru jeho hry a pri týchto príležitostiach nechýbala jeho prítomnosť v Nitre, kde sa rád stretával s hercami, návštevníkmi divadla, študentmi. Divadlo uviedlo v premiére mnohé Kákošove inscenácie. Rodná Nitra mu bola aj námetom k filmu Ľudia z kanálovej štvrte.Uznávaný divadelník Ján Kákoš zomrel 11. septembra 1996 v Bratislave vo veku 69 rokov po ťažkej chorobe.