Organizátor vraždy novinárky Politkovskej zomrel vo väzení

Anna Politkovská. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 13. júna (TASR) - Muž odsúdený na doživotie za zosnovanie vraždy ruskej novinárky Anny Politkovskej zomrel v sobotu vo väzenskej nemocnici vo Vologdskej oblasti. Úmrtie odsúdeného Loma-Aliho Gajtukajeva potvrdila dnes aj ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN). Príčinu smrti ruské úrady neoznámili. Agentúra Interfax s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že Gajtukajev trpel chronickou chorobou.Zástupca šéfredaktora denníka Novaja gazeta, kde Politkovská pred smrťou pracovala, pre Interfax uviedol, že Gajtukajev mal vážne problémy s vnútornými orgánmi. Sergej Sokolov dodal, že podľa informácií redakcie Gajtukajev v podstate stále pendloval medzi väznicou pre odsúdených na doživotie a väzenskou nemocnicou.Interfax však poznamenal, že príbuzní odsúdeného tvrdia, že zomrel na zranenia, ktoré mu boli spôsobené vo väzení.Sokolov v reakcii na to uviedol, že "nič sa nedá vylúčiť". Dodal, že ešte pred vynesením rozsudku, vo vyšetrovacej väzbe, mal Gajtukajev vážne problémy s rôznymi zadržanými zločincami.Anna Politkovská bola zavraždená 7. októbra 2006 vo vchode do bytového domu, kde v Moskve bývala.Z vraždy novinárky, ktorá sa preslávila ostrou kritikou Kremľa a odhaľovaním prípadov porušovania ľudských práv v Čečensku, súd usvedčil a v roku 2015 na doživotie odsúdil Čečencov Loma-Aliho Gajtukajeva a jeho synovca Rustama Machmudova.Gajtukajev zločin organizoval a Machmudov ho vlastnoručne vykonal. Obeť zastrelil šiestimi ranami z pištole vo výťahu moskovského domu, kde Politkovská bývala.Pri jej sledovaní Machmudovovi pomáhali jeho dvaja bratia Džabrail a Ibragim, ktorých súd poslal do väzenia na 12 a 14 rokov. Ďalší spoluorganizátor vraždy, bývalý policajt Sergej Chadžikurbanov, má stráviť za mrežami 20 rokov.